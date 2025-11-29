Caso Loan: nuevo revés de la Justicia en la investigación por su desaparición

La Cámara Federal de Casación anuló la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que establecía que este sábado 29 de noviembre como fecha límite para la investigación. De esta manera, los magistrados dispusieron continuar con la investigación y "la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba".

Así fue definido por los jueces de la Sala III del máximo tribunal del país -Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña-, que hicieron lugar a los recursos del fiscal Schaefer, los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la querella que representa a la familia.

Barroetaveña le dio la razón a la fiscalía y la querella, asegurando que "la decisión de la Cámara es arbitraria" por apartarse de la normativa vigente. "Sus fundamentos están desprovistos de sustento fáctico y jurídico, imponen de manera irrazonable un plazo exiguo para la investigación que se contrapone con los propios fines del proceso penal", apunta. Mientras que Mahiques y Gemignani apoyaron la moción y adhirieron al voto.