Caso Loan: nuevo revés de la Justicia en la investigación por su desaparición

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 1 hora

Ordenan que la investigación por la desaparición se mantenga abierta

La Cámara Federal de Casación anuló la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que establecía que este sábado 29 de noviembre como fecha límite para la investigación. De esta manera, los magistrados dispusieron continuar con la investigación y "la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba".

 

Así fue definido por los jueces de la Sala III del máximo tribunal del país -Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña-, que hicieron lugar a los recursos del fiscal Schaefer, los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la querella que representa a la familia.

 

Barroetaveña le dio la razón a la fiscalía y la querella, asegurando que "la decisión de la Cámara es arbitraria" por apartarse de la normativa vigente. "Sus fundamentos están desprovistos de sustento fáctico y jurídico, imponen de manera irrazonable un plazo exiguo para la investigación que se contrapone con los propios fines del proceso penal", apunta. Mientras que Mahiques Gemignani apoyaron la moción y adhirieron al voto.

Hace 2 horas

Buscar a Loan, pase lo que pase: el fallo clave que reanuda la esperanza de los padres

Mientras los nuevos operativos avanzan en distintas lagunas de la zona del paraje El Algarrobal, la familia reclamó que no se detuviera la búsqueda. Para la Justicia, como ya lo había dicho la jueza Pozzer Penzo, hay que buscar al niño hasta que se conozca su paradero.
 

Loan Danilo Peña está desaparecido desde junio del 2024

Los jueces de Casación Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña firmaron de forma unánime una resolución que responde al pedido de los padres de Loan Danilo Peña, José y María, y confirmaron que la búsqueda del niño no se detendrá luego de los nuevos operativos que se sumaron en la causa que investiga la Jueza Federal Cristina Pozzer Penzo. De esta forma, buscaron disipar el temor de la familia del pequeño desaparecido el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.  

Hace 2 horas

Caso Loan: se definió la fecha de una audiencia clave de la causa

Hace 3 horas

El caso Loan, más cerca del juicio: se conoció una fecha clave

La audiencia preliminar del juicio oral será en febrero del 2026. Siete de los imputados están acusados por la sustracción y el ocultamiento de Loan y los otros 10 por diferentes delitos.

La investigación en el caso Loan tiene algunas novedades. En primer lugar, se designó finalmente la fecha para la audiencia preliminar del juicio oral. Por otro lado, se confirmó que se unificarán las dos causas alrededor del caso, por lo cual serán 17 los acusados que se juzgarán por la desaparición del niño, ocurrida en junio del 2024 en Corrientes.

