¿Habrá una tercera película de "It" de terror? Esto se sabe hasta ahora

Pennywise, el payaso más terrorífico del cine.

La saga cinematográfica de terror basada en la novela de Stephen King, con las películas It (2017) e It: capítulo dos (2019), siempre pareció concebida como un díptico: la primera parte con los personajes de niños, y la segunda con los mismos ya adultos, cerrando el arco narrativo principal. Según el director Andy Muschietti, esa fue la intención desde el principio.

Aún así, surge la pregunta: ¿habrá una tercera película, una "It: Capítulo Tres"? En este momento, todo indica a que no, pues no hay una confirmación oficial de que haya una película en desarrollo. Varios medios especializados señalan que la historia central ya está contada y que lo más seguro es que la franquicia continúe por otro camino. Sin embargo, la idea no está clausurada, pues no hay confirmaciones de que el proyecto esté cerrado: al contrario, hay pistas que alimentan la esperanza.

Pistas para una posible tercera película de IT

Un artículo de Screen Rant detalla que la existencia de la serie, la precuela It: bienvenidos a Derry, anunciada para 2025, podría servir como puente para revitalizar el universo de “It” y en un futuro regresar al formato cinematográfico. Asimismo, el actor Isaiah Mustafa (quien participó en It: capítulo dos) comentó que aunque cree que una tercera película no era algo que él esperaba, “nunca diría nunca” a un retorno.

La clave reside en el formato que la franquicia está siguiendo: en lugar de una secuela directa, se ha apostado por expandir la mitología con la serie, que explora los orígenes de la temática de mal en la ciudad ficticia de Derry, Maine. Este enfoque sugiere que la continuidad del universo “It” no pasa por una tercera entrega cinematográfica inmediata, sino por nuevas narrativas en televisión o streaming.

"It: bienvenidos a Derry", disponible en HBO Max.

El escenario más probable, entonces, es: la saga de películas originales queda cerrada con la segunda parte, mientras que el universo se amplía con la serie precuela. Si bien no se puede descartar una tercera película, si es que la demanda lo amerita y el equipo creativo decide volver al formato, por ahora no hay anuncio, guion o producción oficial que lo respalde.

Para los aficionados, queda la invitación a seguir la serie It: bienvenidos a Derry, el siguiente capítulo de este universo de terror y quizá el vehículo que abra la puerta a futuras historias.