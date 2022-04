HBO Max prepara una serie precuela de It centrada en el payaso Pennywise

La elogiada novela de Stephen King que fue un éxito rutilante en las películas It 1 y 2 -dirigidas por Andy Muschietti- se ganó su propia serie, centrada en el aterrador payaso Pennywise.

El payaso Pennywise, monstruo de la aterradora película It, tendrá una serie propia.

Las películas de It, la célebre novela del escritor Stephen King, dirigidas por Andy Muschietti y estrenadas en 2017 y 2019, fueron un éxito de venta de entradas tan grande que la plataforma HBO Max no piensa desprenderle la mano al universo terrorífico del autor, y por eso ampliará la historia con una serie centrada en Pennywise, el diabólico payaso.

Según señala The Ankler, la ficción se titularía, Bienvenidos a Derry y exploraría el origen del siniestro personaje encarnado por Bill Skarsgard que se escondía en la ciudad de Derry, Maine, surgiendo cada 27 años para atemorizar a la comunidad y alimentarse del temor de sus jóvenes. Y, aunque por el momento no se confirmó la participación de ninguno de los protagonistas de las dos entregas, tanto Andy y Bárbara Muschietti, estarían desarrollando junto a Jason Flush la trama de la serie que estaría ambientada en la década de los '60.

Precisamente, antes del estreno de It, Capítulo 2, ya se especulaba con la posibilidad de que se desarrollase un spin-off y la productora de filme, Bárbara Muschietti, no tardó en apuntar a que "hay toda una mitología en el libro", por lo que no es de extrañar, que quieran ahondar en los orígenes del diabólico ente.

Teniendo en cuenta que It, Capítulo uno, amasó más de 700 millones de dólares en los cines de todo el mundo y que su secuela recaudó unos nada desdeñables 473 millones de dólares, es lógico que Warner quiera ampliar el universo de la criatura creada por Stephen King.

Stephen King suma dos nuevas adaptaciones para cine y televisión

Es un hecho: las historias creadas por Stephen King logran ser tan cautivantes en las pantallas como en el papel. Y luego de hacer las adaptaciones de 11.22.63, Castle Rock y Lisey’s Story, el escritor estadounidense volverá a unirse a J. J. Abrams para hacer una miniserie de Billy Summers, un policial que publicó en 2021 y que ya es un éxito.

Según reveló el portal Deadline, el proyecto tendrá entre seis y diez episodios, que serán dirigidos por Ed Zwick, quien también se encargará del guión junto a Marshall Herskovi. La historia gira entorno a un veterano asesino a sueldo que, a pesar de que piensa en retirarse, acepta liquidar al acusado en un juicio de asesinato a cambio de una importante suma de dinero. Para hacerlo, debe poner en marcha un puntilloso plan de acción, por el que se muda a un pueblo tranquilo en el que finge ser escritor y así poder tener cerca a su objetivo, quien tiene su propia estrategia para salir ileso y pondrá en jaque al protagonista.

Si bien la novela salió a la venta en agosto pasado, en abril de 2020, el autor reveló que tuvo que cambiar la historia y ambientarla en 2019, para evitar que fuera modificada por la pandemia de Covid-19 y las consecuencias que se generaron en todo el mundo.​ Por el momento, no se sabe quiénes integrarán el elenco, pero el simple hecho de saber que la novela tendrá su versión audiovisual generó revuelo entre los fanáticos de King.

Por otro lado, Warner Bros confirmó que el 8 de septiembre de 2022 saldrá a la luz una nueva adaptación de El Misterio de Salem's Lot -una de las novelas más aterradoras de King- con la dirección de Gary Dauberman y la producción de James Wan (El Conjuro, El Juego del Miedo, La Noche del demonio). La historia sigue al escritor Ben Mears, traumado por un incidente de la infancia, regresa a Jerusalem’s Lot, su pueblo natal, en busca de inspiración para su nuevo libro. Allí descubre que un sediento vampiro y su fiel sirviente asedian el pueblo.

El elenco de esta adaptación -la novela tuvo dos versiones para televisión, la más lograda es la de 1979- lo integran Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Alfre Woodard, Bill Camp, John Benjamin Hickey, Nicholas Crovetti, Jordan Preston Carter, William Sadler, Spencer Treat Clark, Cade Woodward, Debra Christofferson, Pilou AsbækTerror.