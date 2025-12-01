Entrenador brasileño se disculpa por comentarios homófobos sobre camisetas de entrenamiento color rosa

FOTO ARCHIVO: Copa Sudamericana - Fase de Grupos - Grupo H - Junior v Fluminense

Un entrenador de 73 años que salió de su retiro para intentar salvar del descenso a un equipo de la máxima categoría del fútbol brasileño tuvo que disculparse por comentarios homófobos a las pocas horas de su nombramiento.

Abel Braga fue presentado el domingo como entrenador del Internacional, que se enfrenta al descenso a falta de dos jornadas. Pero su primera rueda de prensa en la ciudad de Porto Alegre se tornó polémica al hablar sobre la indumentaria de entrenamiento.

Braga relató una conversación con el director deportivo, Andrés D'Alessandro: "Le dije: 'No quiero que mi equipo se entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas'".

Cuando se le preguntó por el insulto más tarde en la rueda de prensa, el técnico afirmó que lo había dicho "en tono de broma" como parte de los esfuerzos por motivar a su equipo.

"Tuve que relajar al grupo hoy, así que entiéndanlo. Quiero a los chicos fuertes", explicó, afirmando que su intención era aliviar la tensión del vestuario.

ANTES DE QUE SE DIFUNDA, PIDO DISCULPAS

Ante las reacciones en las redes sociales, Braga se sintió obligado a abordar la polémica en Instagram antes de que acabara el día.

"Reconozco que no me expresé bien sobre el color rosa en mi rueda de prensa. Antes de que esto se difunda, les ofrezco disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter", escribió.

Ni su club ni la Federación Brasileña de Fútbol se han pronunciado al respecto.

El Internacional, que se encuentra en la posición 17 de 20 con 41 puntos y está entre los cuatro equipos que descenderían a final de temporada, debe vencer al Sao Paulo y al Bragantino en sus dos últimos partidos para no perder la categoría.

Braga, que aceptó el cargo sin cobrar y con un contrato que sólo cubría los partidos que quedaban, es una leyenda del club tras haber ganado la Copa Libertadores y la Intercontinental como entrenador en 2006.

Llevaba tres años retirado.

En 2024, el entrenador Helio dos Anjos fue suspendido nueve partidos en la segunda división brasileña por insultos homófobos contra un árbitro en un partido entre Paysandú y Volta Redonda. También fue condenado a pagar una multa de 20.000 reales (3.750 dólares).

