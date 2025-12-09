El pueblito remoto de 400 habitantes que queda a 3 horas de CABA: ideal para una escapada express

Irala es un pueblo perfecto para una escapada express.

Un pueblo perteneciente al partido bonaerense de Bragado es una opción perfecta para aquellas personas que quieren hacer una escapada a un lugar tranquilo y respirar aire puro. Se trata de Irala, una localidad en la que viven solo 400 personas, queda a 3 horas de CABA y tiene una fiesta anual en la que suelen participar cantantes famosos.

Los orígenes de Irala se remontan a la Estancia Santa Isabel y a la colonia homónima que se estableció en la zona, impulsada en 1903 por la apertura de la estación Irala, perteneciente al Ramal Chacabuco-Mayor José Orellano del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. En 1924 se llevó a cabo el primer loteo de terrenos, seguido por nuevas subdivisiones en 1934 y 1942.

Qué hacer en Irala, el pequeño pueblo perteneciente a Bragado

En Irala se pueden realizar actividades simples como conocer la plaza principal y disfrutar de una tarde ahí, visitar la pequeña capilla y tomar fotografías del paisaje rural lleno de caballos y verde. En ciuelo en el campo se aprecia mucho más que en la ciudad, por lo que ver el atardecer también es un buen plan en la localidad bonaerense.

La gran fiesta anual de Irala

Cada 8 de septiembre se celebra en Irala la tradicional Fiesta del Agricultor, un encuentro que convoca a gran cantidad de visitantes provenientes de distintas ciudades, localidades e incluso de provincias cercanas. Muchas personas se acercan para disfrutar de un fin de semana con aire de campo, marcado por las costumbres y el espíritu festivo. En los últimos años, los artistas que cierran la programación cultural del día domingo fueron de relevancia nacional, se destacaron figuras como Marcela Morelo, Patricia Sosa y Paz Martínez, entre otros.

Cómo llegar a Irala desde CABA

Tomar el Acceso Oeste hasta Luján

Empalmar con la Ruta Nacional 5 hasta Bragado

En Bragado, empalmar con la Ruta Provincial 46 hasta Irala

Doyle, otro pueblo bonaerense para una escapada express

Se trata de una pequeña localidad situada en el norte de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de San Pedro, que cuenta con apenas 527 habitantes. Es un destino ideal para una escapada corta, ya que se encuentra a poca distancia de la Ciudad de Buenos Aires y ofrece un entorno campestre muy tranquilo.

En solo dos horas desde la Capital se llega a este poblado, fundado en 1933 y emplazado a la vera de la ruta provincial 191. Actualmente, su economía se sustenta principalmente en las actividades agrícolas, la producción de diferentes frutas cítricas, los tambos y la cría de ganado. Doyle conserva una estética rural muy marcada: solo una de sus calles está asfaltada, mientras que el resto son de tierra.