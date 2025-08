Sorpresa total: River contrató a Pablo Vicó, histórico DT del Ascenso argentino

River contrató a Pablo Vicó, un símbolo del Ascenso del fútbol argentino.

River Plate sorprendió a todos en el fútbol argentino y contrató a Pablo Vicó, un histórico entrenador del Ascenso e ídolo de Brown de Adrogué. El club presidido por Jorge Brito acaba de incorporar al director técnico de 69 años, quien estuvo en las categorías más bajas como jugador y también como DT durante más de tres décadas entre ambas funciones.

El propio DT reveló, durante la entrevista con Súper Deportivo Radio, que se desempeñará en el "Millonario" como asesor de los entrenadores que están dando sus primeros pasos en las escuelas de fútbol que tiene la institución. De esta manera, una de las entidades más poderosas del país intentará bajar un mensaje de humildad, compromiso y sacrificio antes de llegar (o no) a la elite del deporte más popular a nivel nacional.

En plena charla, el emblema de Brown de Adrogué soltó: “Fui convocado por River para asesorar a los chicos que recién se están iniciando en las escuelas de River". Acerca de su rol en el día a día, detalló que "puede ser Adrogué, en Calzada, en Quilmes, en Florencio Varela, viendo casi más de 800 chicos y asesorando a los chicos jóvenes y a los entrenadores que tienen ellos”.

Sobre lo que significa semejante desafío a esta altura de su vida, el estratega manifestó que "estar trabajando es tener la cabeza ocupada". A la vez, destacó la labor del club de Núñez en general: "La gente de River me dio un respeto total, no podía creer que dije que sí a la oportunidad que ellos me daban... Les pedí no dirigir a los chicos y me dijeron que necesitaban un asesoramiento para los técnicos que tienen”.

Después de su reciente paso por Agropecuario de Carlos Casares, Vicó puntualizó: “Al menos estoy una hora y media o dos horas asesorando y viendo cómo trabajan". Y completó: "Lo hablé con Hermes Desio (Director Deportivo del Fútbol Formativo) y su ayudante, que me dijeron que sería un orgullo para River que yo esté y los que están al mando de estas escuelas están contentos con que yo esté”.

