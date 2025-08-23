San Lorenzo vs Instituto por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo recibirá a Instituto este sábado en el Nuevo Gasómetro, en un encuentro correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 que encuentra al Ciclón atravesando un momento de gran turbulencia institucional tras el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia y la posterior renuncia de Julio Lopardo. Los dirigidos por Damián Ayude buscarán volver a acercarse a la punta tras la derrota ante Platense, mientras que la Gloria llega con la urgencia de abandonar la parte baja de la tabla después de sufrir una goleada por 4-0 ante Unión en su último compromiso.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo e Instituto, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo e Instituto?

El partido entre San Lorenzo e Instituto por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 23 de agosto de 2025, a partir de las 14:30 horas (hora argentina) en el estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports y estará dirigido por el árbitro Fernando Echenique.

El conjunto de Boedo llega a este compromiso tras haber tenido un buen inicio en el Clausura, pero la derrota ante Platense en la jornada anterior lo alejó de la punta y ahora necesita volver a recortar distancia en la tabla de posiciones. Sin embargo, el aspecto deportivo quedó opacado por la grave crisis institucional que atraviesa el club azulgrana.

La situación institucional del club, por otro lado, se encuentra en estado crítico tras el regreso de Marcelo Moretti de su licencia luego del escándalo en el que presuntamente acepta una coima para fichar un juvenil. Esta situación provocó la dimisión de Julio Lopardo y del asambleísta Ignacio Carreira. Además, el club recibió un pedido de quiebra por una deuda millonaria, lo que desembocó en una marcha de hinchas y socios en Avenida La Plata pidiendo por elecciones.

En el plano deportivo, el Ciclón deberá afrontar este partido sin su capitán Gastón Hernández, quien sufrió una distensión en el recto anterior del cuádriceps derecho, y sin Alexis Cuello, que fue expulsado en el primer tiempo del partido contra Platense por doble amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Por su parte, Instituto atraviesa una racha adversa de cuatro encuentros sin sumar de a tres puntos, período en el que solo pudo marcar un gol. Durante este lapso fue goleado en dos ocasiones por 4-0, primero en El Monumental ante River y en su última presentación frente a Unión, que además fue en condición de local encajando todos los tantos en los primeros 33 minutos del partido.

La Gloria realizará tres cambios obligados para este compromiso. El primero será la salida forzada de Fernando Alarcón, quien fue expulsado en el duelo ante Unión y será reemplazado por Nicolás Zalazar en la zaga central. Daniel Oldrá también modificará el lateral izquierdo con el ingreso de Lucas Rodríguez por Elías Pereyra, y en el mediocampo Francis Mac Allister tomará el lugar de Matías Fonseca, lo que implicará un cambio de esquema hacia un 4-4-2.

Formaciones probables de San Lorenzo e Instituto

El técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, probó un equipo con tres cambios en relación al que arrancó en la derrota frente a Platense. El director técnico incluyó en la zaga central a Daniel Herrera en lugar del lesionado Gastón Hernández, mientras que Ezequiel Cerutti regresará por Agustín Ladstatter tras dejar atrás la molestia que le impidió estar presente en Vicente López.

La principal novedad en el Ciclón será el debut como titular de Branco Salinardi, el delantero de 18 años que ya venía teniendo minutos en primera división pero siempre desde el banco de suplentes. El juvenil ocupará el lugar del suspendido Alexis Cuello, mientras que en el banco de suplentes esperarían Andrés Vombergar y el colombiano Diego Herazo.

En cuanto a Instituto, Daniel Oldrá realizará las tres modificaciones ya mencionadas, con la salida obligada de Fernando Alarcón tras su expulsión ante Unión. Nicolás Zalazar será quien lo reemplace en la zaga central, mientras que Lucas Rodríguez ingresará por Elías Pereyra en el lateral izquierdo.

El cambio más significativo será el ingreso de Francis Mac Allister por Matías Fonseca, lo que implicará un cambio de esquema táctico. Saldrá un delantero centro para que ingrese un volante de contención, dejando un 4-4-2 como formación, con Damián Puebla y Manuel Romero como atacantes de referencia en el frente de ataque.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Matías Reali, Branco Salinardi, Ezequiel Cerutti.

Probable formación de Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Francis Mac Allister, Stéfano Moreyra, Gastón Lodico, Alex Luna; Damián Puebla, Manuel Romero.

San Lorenzo vs Instituto: Ficha técnica