Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio.

El titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, aseguró que, durante la campaña para las elecciones de 2023, el presidente Javier Milei prometió "sudor y lágrimas" y no "heladera llena".

"Milei en campaña nunca prometió heladera llena", declaró Grinman en diálogo con A Confesión de Parte, programa que sale por FM Milenium. "Aquel que prometió heladera llena no cumplió", continuó.

Además, declaró que el Presidente dijo que la economía argentina constaría de "sudor y lágrimas", en referencia al constante "esfuerzo" que Milei pide a los argentinos. "El hombre dijo que iba a bajar la inflación y ha bajado la inflación. Y hay que entender que la inflación es lo peor, especialmente para los que menos tienen", agregó Grinman.

En paralelo a la crisis económica, se profundiza el escándalo de coimas: ahora grabaron a Karina Milei

Después de que se conocieran audios en los que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo denunciaba una red de corrupción, ahora se difundió una grabación de la propia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según confirmó el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, Karina fue grabada en la Casa Rosada.

"No podemos entrar en la pelea... nosotros tenemos que estar unidos, imaginate", se le escucharía decir a Karina Milei en los audios, enfática. La segunda grabación se vuelve a percibir una voz similar: "Acá que ni siquiera, en verdad, no tienen que estar las 24 horas. Porque yo estoy... entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la Casa Rosada...".

Luego, Adorni escribió en X: "Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral".