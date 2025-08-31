El editorial de Roberto Navarro en TTxB: "Karina, más cerca de la cárcel que de la Rosada"

En una nueva edición de Te toman por boludo (TTxB), el director de El Destape Roberto Navarro adelantó que la semana próxima van a aparecer más videos con miembros del Gobierno y de laboratorio Suizo Argentino implicado en el presunto pago de coimas. "Milei estuvo en Nordelta, no tengo la prueba que haya un video de él pero estuvo en la casa de los dueños de la Suizo y eso está en los registros del ingreso a Nordelta", contó Navarro.

Y siguió: "El Gobierno perdió el mercado, perdió el Congreso, perdió la agenda porque solo se habla de la corrupción perdió las redes y perdió la calle no puede caminar por la calle. ¿Se puede gobernar sin mercado, sin agenda y sin calle? Algunos dicen que no".

Navarro aseguró que Milei es "un presidente que se está cayendo". "Nunca se vio tanta gente engancharse de un tema, todo el mundo habla del 3%, en todos lados se canta 'alta coimera', además lo peor es que se te rían como a De la Rúa", agregó.