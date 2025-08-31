Con la mente en las elecciones legislativas bonaerenses y nacionales, La Libertad Avanza prepara una serie de actividades sectorizadas en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires que tendrán al presidente Javier Milei como principal protagonista de la campaña.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la mesa de coordinación nacional debate la posibilidad de concretar un encuentro con cada sector representativo de la provincia para barrera el territorio bonaerense y reforzar el peso del sello.

Los equipos de campaña estudian la posibilidad de que el mandatario protagonice una reunión con empresarios, CEOs y dueños de pymes en la Primera Sección. Aún sin fecha y con lugares en debate, se espera que Milei intensifique el tópico económico y se muestre con el candidato bonaerense Diego Valenzuela, actual intendente de Tres de Febrero, una figura de peso para el territorio.

Para hacer frente al voto peronista con fuerte acumulación en la Tercera Sección, la intención es que el libertario se reúna con la juventud local, uno de los sectores que le permitió ganar la elección presidencial en 2023, y con fuerte presencia en las redes, instrumento sobre el que se apoyarán para contrarrestar a la oposición. El último desembarco libertario por la zona, que tuvo lugar en Lomas de Zamora supuso una situación compleja para la delegación, luego de que un grupo de vecinos los insultaran y arrojaran elementos contra el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El primer candidato a diputado nacional por la Provincia, José Luis Espert, se fue en una moto sin usar el casco reglamentario.

En la Cuarta, el Presidente apelará a alinear al “interior productivo” con una convocatoria que alcanza al sector agroganadero. El intercambio, que incluirá a productores rurales, tendrá lugar tras la decisión de eliminar las retenciones para distintos productos de la industria, uno de los históricos reclamos del campo.

La Quinta Sección configura una porción bonaerense favorable para La Libertad Avanza. Con esa ventaja, Milei se mostrará escoltado por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, en un mega acto que se celebrará en la ciudad costera de Mar del Plata.

Por último, el equipo violeta tiene previsto visitar la ciudad de Bahía Blanca, perteneciente a la Sexta sección, donde planifican una reunión con el sector energético, y para la Octava, podría hacer lo propio con profesionales de la Ciudad de La Plata. En la última actividad, se espera la presencia de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel, que competirá como cabeza de lista de la sección.

Los dos traspiés del Gobierno en las calles

El primero de los repudios ocurrió en Lomas de Zamora, durante una caravana en la que el Presidente apareció en la parte de atrás de una camioneta junto a Karina Milei y al presidente de La Libertad Avanza bonaerense y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja. El evento debió terminar de forma precipitada, ya que el Presidente, su hermana y Pareja fueron evacuados después de que manifestantes arrojaran piedras. Dos personas fueron detenidas por el hecho.

El jueves, la secretaria general de la Presidencia tuvo la intención de recorrer las calles de Corrientes junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, en la previa de las elecciones del próximo domingo. Otra vez, por el repudio de manifestantes, la caminata debió ser evacuada.

Con información de Noticias Argentinas