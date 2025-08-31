El gobernador y candidato a senador de Vamos Corrientes, Gustavo Valdés, emitió su voto en la Escuela Sarmiento y denunció una campaña política "muy sucia". S

El mandatario se mostró "muy tranquilo" y contó que esperará los resultados en Casa de Gobierno.

Con respecto a las quejas de la oposición a correo Andreani, Valdés dijo que de eso se encarga la Justicia Electoral Provincial. "Lo que sí nosotros esperemos que la justicia provincial haga su trabajo como corresponde", añadió.