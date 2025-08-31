La provincia de Corrientes va las urnas este domingo este domingo 31 de agosto para elegir a su nuevo gobernador entre las siete fórmulas El padrón está conformado por 950.320 y además de las autoridades del ejecutivo provincial votarán por senadores provinciales, diputados provinciales, y en 74 municipios se renovarán intendentes y concejales. Seguí el minuto a minuto de la jornada electoral en El Destape.
Elecciones en Corrientes: la provincia elige a su nuevo gobernador
En VIVO - Actualizado hace 14 minutos
Hay 950.320 correntinos habilitados para votar entre las siete fórmulas que compiten por la gobernación.
Hace 14 minutos
Votó Gustavo Valdés y denunció "campaña sucia"
El gobernador y candidato a senador de Vamos Corrientes, Gustavo Valdés, emitió su voto en la Escuela Sarmiento y denunció una campaña política "muy sucia". S
El mandatario se mostró "muy tranquilo" y contó que esperará los resultados en Casa de Gobierno.
Con respecto a las quejas de la oposición a correo Andreani, Valdés dijo que de eso se encarga la Justicia Electoral Provincial. "Lo que sí nosotros esperemos que la justicia provincial haga su trabajo como corresponde", añadió.
Hace 19 minutos
Martín Menem pidió a los correntinos que vayan a votar y Milei lo retuiteó
El candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, compartió un video de Martín Menem para incentivar la participación en los comicios. El posteo en cuestión fue retuiteado por el presidente Javier Milei.
"Por Corrientes y por el país. Recuperemos los nexos que se cortaron en nombre de un falso federalismo que nos dejó aislados y a contracorriente. Podemos ser muchísimo más de lo que somos cortando los privilegios de unos pocos amigos del poder y dando prioridad a lo importante", añadió el candidato libertario.
Hace 26 minutos
Votó Martín Barrionuevo y mostró optimismo con la participación
El candidato a vicegobernador por ECO, Martín Barrionuevo, votó en la escuela N° 34 "El Santo de la Espada", del barrio 1000 Viviendas.
En diálogo con la prensa local, se mostró positivo cuando le consultaron sobre la participación ciudadana. "Va a ser mucho más alto que otras provincias, superior al 70%", afirmó.
Hace 1 hora
Dónde voto en las elecciones de Corrientes: cómo consultar el padrón electoral
La Junta Electoral Provincial de Corrientes dispuso un sistema digital para conocer el lugar exacto de votación. Los pasos son simples:
- Entrá al sitio oficial de la Junta Electoral de Corrientes.
- Escribí el número de DNI.
- Seleccioná el género tal como figura en el documento.
- Cliqueá en “Consultar”.