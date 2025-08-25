Dónde voto en las elecciones de Corrientes 2025: cómo consultar el padrón electoral

El próximo domingo 31 de agosto, los correntinos vuelven a las urnas para elegir gobernador, vice, legisladores provinciales y autoridades locales.

Corrientes atraviesa un calendario electoral agitado: desdobló sus comicios de los nacionales y eso obliga a sus ciudadanos a votar varias veces en pocos meses. El 31 de agosto será el turno de las elecciones provinciales, mientras que el 26 de octubre volverán a las urnas para las nacionales. Incluso, podría sumarse una tercera cita en caso de balotaje para definir al próximo gobernador.

En este sentido, la Junta Electoral Provincial habilitó la consulta del padrón definitivo para que cada elector pueda chequear su lugar de votación. Un trámite sencillo, pero esencial para evitar demoras el día de la elección, que puede resolverse en pocos minutos desde cualquier celular o computadora.

Cómo consultar el padrón electoral en Corrientes 2025

La Junta Electoral Provincial de Corrientes dispuso un sistema digital para conocer el lugar exacto de votación. Los pasos son simples:

Entrá al sitio oficial de la Junta Electoral de Corrientes. Escribí el número de DNI. Seleccioná el género tal como figura en el documento. Cliqueá en “Consultar”.

De manera inmediata, el sistema informará el nombre de la escuela, la dirección exacta, el distrito, y también los datos de mesa y número de orden.

Los candidatos que buscan gobernar Corrientes

El 31 de julio quedaron oficializadas las listas y habrá siete fórmulas en carrera por la gobernación:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Pedro Braillard Poccard.

Juan Pablo Valdés – Néstor Pedro Braillard Poccard. La Libertad Avanza: Claudio Lisandro Almirón – Evelyn Karsten.

Claudio Lisandro Almirón – Evelyn Karsten. Partido De la Esperanza: Adriana Leila Vega – Andrés Fabián Barboza.

Adriana Leila Vega – Andrés Fabián Barboza. Partido Ahora: Carlos Ezequiel “Teke” Romero – Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones.

Carlos Ezequiel “Teke” Romero – Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones. Encuentro por Corrientes - ECO: Horacio Ricardo Colombi – Martín Miguel Barrionuevo.

Horacio Ricardo Colombi – Martín Miguel Barrionuevo. Cambiá Corrientes: Sonia Beatriz López – Raúl Ricardo Dal Lago.

Sonia Beatriz López – Raúl Ricardo Dal Lago. Limpiar Corrientes: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa – César Daniel Lezcano.

El mapa político provincial se presenta fragmentado y con tensiones entre fuerzas tradicionales, nuevas expresiones libertarias y partidos locales que buscan captar el voto joven y el descontento social.

Elecciones en Corrientes.

Elecciones desdobladas

Corrientes no es la única provincia que decidió separar sus elecciones de las nacionales, pero sí una de las que más fechas acumula en el calendario. Como en una maratón política, los correntinos no solo elegirán autoridades este 31 de agosto, sino que volverán a hacerlo el 26 de octubre y, eventualmente, en un balotaje.