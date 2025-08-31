Corrientes vota gobernador en la previa de las elecciones bonaerenses

Corrientes elegirá este domingo gobernador en el clima político especial que se vive a nivel nacional por el escándalo de coimas que involucra a la Casa Rosada y una semana antes del crucial test en la provincia de Buenos Aires. Un coletazo se vio el jueves cuando Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados en medio de incidentes en el centro de la capital correntina cuando participaban del cierre de campaña del candidato libertario Lisandro Almirón. Según las encuestas más confiables, La Libertad Avanza quedaría afuera del balotaje provincial, lo que representaría un nuevo traspié político para el Gobierno. Quien aparece como favorito es Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador radical Gustavo Valdés, pero lo más probable es que vaya a un balotaje con quien resulte segundo, puesto que se disputarán el candidato del kirchnerismo, el intendente de Paso de los Libres, Martín "Tincho" Ascúa, y el tres veces ex gobernador radical Ricardo Colombi, quien se presenta aliado a un sector del peronismo.

Sólo dos provincias elegirán gobernador este año: Corrientes y Santiago del Estero, que están desfasadas del resto por haber tenido intervenciones federales años atrás. Santiago votará junto a las legislativas nacionales de octubre y Corrientes este domingo, luego de varias semanas sin elecciones provinciales. Ese parate le agrega el condimento de conocer por dónde anda el humor social. Una constante de este 2025 fue la baja participación electoral. Además de gobernador y vice, se elegirán 15 diputados y 5 senadores provinciales, y 73 intendentes, entre ellos el de la capital provincial.

En la prehistoria de esta elección quedó la frustrada negociación entre el gobernador Valdés y la Casa Rosada para sellar un acuerdo en el estilo al que hizo, por ejemplo, el radicalismo en Chaco. Karina Milei y Lule Menem -un dúo hoy en el ojo de la tormenta- le exigieron a Valdés condiciones imposibles de digerir. El correntino estuvo entre los gobernadores que facilitaron votos al Ejecutivo en el Congreso, pero luego no le respondieron como imaginó. Cortó las negociaciones y puso a su hermano Juan Pablo, intendente de Ituzaingó, como candidato en fórmula con su actual vicegobernador, Néstor Braillard Poccard. El gobernador, que va por su segundo mandato y no puede ser reelecto, encabezará la lista de senadores provinciales para empujar la boleta.

En el cierre de campaña sorprendieron al presentarse formalmente dentro del espacio nacional Provincias Unidas, que el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti lanzó junto a otros mandatarios radicales como el santafesino Maximiliano Pullaro y el jujeño Carlos Sadir y Pro como el chubutense Ignacio Torres. Al participar del acto final, estos gobernadores le dieron un matiz nacional a la elección de este domingo. De ganar, podrían contarlo como el primer triunfo del nuevo agrupamiento, que busca convertirse en una opción de centro para las elecciones de octubre.