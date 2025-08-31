En San Lorenzo vs. Huracán se acordaron de los Milei por el Caso Spagnuolo: "3%"

En San Lorenzo se acordaron de los Milei por el Caso Spagnuolo

San Lorenzo empató sin goles ante Huracán en el Nuevo Gasómetro en el cruce interzonal correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, lo más llamativo que se vio en la cancha del "Ciclón" fue una bandera que hizo referencia al escándalo de los audios en el Caso Spagnuolo. Los hinchas locales no dudaron en mostrar su postura con respecto a las grabaciones que involucrarían al exfuncionario con Karina y Javier Milei.

La polémica por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) salpica a la hermana del Presidente de la Nación, quien está acusada de robarse un 3% de los fondos de los medicamentos con descuentos para los discapacitados de la Droguería Suizo Argentina. Ante esta situación, los simpatizantes del conjunto de Boedo se lo recordaron con un breve mensaje en un trapo colgado en una de las plateas del Pedro Bidegain.

San Lorenzo se acordó de los hermanos Milei y el Caso Spagnuolo en el clásico ante Huracán

La bandera colgada en una de las tribunas con contenía como leyenda el "3%", haciendo referencia a los audios viralizados en los últimos días. De esta manera, se sumaron a las publicaciones del club Sacachispas, quien desde el ascenso se pronunció con distintos mensajes sobre esta cuestión. El "Lila" de Villa Soldati también participó y no dejó pasar la oportunidad.

La bandera colgada en San Lorenzo vs. Huracán contra Javier y Karina Milei

El Caso Spagnuolo, de corrupción, que involucra al gobierno de Milei

El miércoles 20 de agosto del 2025 se filtraron audios que serían del ahora exfuncionario en los que se refiere a presuntos pedidos de coimas a droguerías en su organismo. Las grabaciones involucran a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; al director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini. Y también menciona a Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina.

En los audios, la voz que se adjudica a Spagnuolo dice: “Me están desfalcando la Agencia”. Y menciona que Garbellini, “tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba” (es decir, que recauda dinero y presuntamente se entrega a funcionarios superiores).

“De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”.

“A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria ”.

”. “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”.

Tras la difusión de los audios, el abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente a los hermanos Milei, a Eduardo Menem, a Spagnuolo y Kovalivker por el presunto delito de pago de coimas en la compra de medicamentos. La causa tramita en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal federal Franco Picardi. En la mañana del viernes 22 de agosto, por orden Casanello, se realizaron 15 allanamientos que incluyeron la sede de ANDIS, de la droguería Suizo Argentina y domicilios de los denunciados, entre ellos, los de la familia Kovalivker.

Según pudo reconstruir El Destape, en uno de los allanamientos realizado en un barrio privado de Nordelta, se secuestraron de un vehículo en el que se encontraba Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería, alrededor de 200.000 dólares en distintos sobres.