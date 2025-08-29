Interna en La Libertad Avanza: filtran un audio de Karina Milei totalmente furiosa

En el medio de la crisis en el gobierno nacional por las filtraciones de las grabaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, se publicaron dos audios atribuídos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El medio Carnaval publicó dos audios que atribuyeron a la hermana del presidente Javier Milei. "No podemos entrar en la pelea... nosotros tenemos que estar unidos, imaginate", se le escucharía decir, enfática. La segunda grabación se vuelve a percibir una voz similar: "Acá que nisiquiera, en verdad, no tienen que estar las 24 horas. Porque yo estoy... entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la Casa Rosada...".

Los audios de Spagnuolo develaron un sistema de presuntas coimas que tiene como prinicipal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia. Las primeras encuestas tras esas revelaciones marcaron una caída en la imagen del Javier Milei y su gobierno y un señalamiento de parte del electorado. Tras este hecho, las recorridas electorales del Presidente y su hermana terminaron en protestas.

Caso Spagnuolo: un nuevo audio menciona a Karina Milei y complica aún más al Gobierno

El escándalo por coimas sigue sumando capítulos que van complicando más al Gobierno de Javier Milei. Se sumó un nuevo audio que tiene como presunto autor a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Una vez más, en el sonido se escucha al funcionario hacer referencia a una transferencia de dinero y mencionar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En los fragmentos que fueron publicados por Ivy Cángaro en el streaming Carnaval, se pudo escuchar una voz que se presume es de Diego Spagnuolo en los que, el ex titular de Andis sostiene: "El día que Karina tenga que salir hablar en la tele, que si llega a salir algún día. Que se yo". En este punto, si bien no es tan claro a lo que se refiere, el ex titular indicó que, tras una pregunta sobre dinero y presuntas coimas, en la conversación se escucha: "La quieren toda para ellos. Con la firma de ustedes". En una claro reclamo de una persona que parece haberse quedado sin una parte de lo reclamado.