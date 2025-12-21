Importante textil despidió a 62 trabajadores.

En el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, la industria textil es una de las más afectadas. En ese sentido, más de 60 nuevos trabajadores quedaron sin su fuente laboral por el cierre de toda una línea de producción de una importante fábrica.

Los despidos se dieron en la planta de La Rioja de la empresa TN & Platex, una de las más importantes del sector. Esto se dio tras el cierre de la línea de confección de ropa deportiva.

La firma le comunicó a sus empleados el final de la elaboración de indumentaria y que por este motivo iba a despedir 50 trabajadores y que no iba a renovar otros 12 contratos.

La empresa proveía tanto a marcas propias (DFAC y Xpirit) como a terceros, abarcando distintos segmentos del mercado nacional y mantendrá en la sede riojana las áreas de hilandería y tejeduría.

Según informaron desde la empresa a Infobae, la decisión forma parte de un plan de “adecuación operativa” diseñado para adaptarse a “los desafíos del sector” y “ajustar la oferta a la demanda actual”.

Esto se da en un contexto de fuerte caída del consumo por la pérdida de poder adquisitivo y por la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei que está destruyendo a la industria nacional.

La textil ya había realizado lo mismo en Corrientes

No se trata de un caso aislado, ya que TN & Platex realizó un movimiento similar en su planta de Monte Caseros, provincia de Corrientes. Allí también se vio afectada la línea de producción de ropa deportiva, que sufrió un recorte, al igual que la de ropa interior.

Esto trajo la desvinculación de unos 20 trabajadores más la reubicación de otros 30. Esto fue por la llegada de maquinaria de Catamarca, donde la empresa decidió también cerrar la hilandería.

“El grupo cuenta con fábricas en Monte Caseros, Corrientes, Tucumán, La Rioja, Catamarca y oficinas en Vicente López. Estamos reubicando líneas productivas para buscar la mayor eficiencia posible”, señalaron desde la firma.

Por su parte, tras los despidos en Corrientes, el secretario general de la Asociación Obrera Textil, Rubén López, apuntó contra la apertura de importaciones: "La indumentaria está ingresando al país, sin control". También señaló que afecta a la industria la caída de poder adquisitivo. "Lo primero que cae es lo textil, que es lo que la gente deja de adquirir para comprar comida", subrayó.