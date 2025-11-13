Taylor Swift lanzó un nuevo adelanto de su serie: cuándo se estrena el documental del Eras Tour

Taylor Swift lanzó un nuevo adelantó de su serie: cuándo se estrena el documental del Eras Tour

Taylor Swift compartió otro adelanto de la serie documental "The End of an Era" que se estrenará en Disney+. La producción contará el detrás de escena del The Eras Tour, la gran gira mundial que incluso trajo a la cantante estadounidense a la Argentina.

Llega la nueva serie de Taylor Swift: cuándo se estrena "The End of an Era"

La reconocida artista compartió en sus redes sociales otro tráiler del documental que contará los hilos detrás de una de las giras más taquilleras de la historia. La serie se estrenará el próximo 12 de diciembre, solo un día antes de su cumpleaños. "¡Honestamente, no puedo pensar en una mejor manera de celebrar mi (casi) cumpleaños que revivir el Eras Tour contigo! Esta vez iremos detrás del escenario", sostuvo Taylor Swift en el posteo.

La serie contará con seis capítulos en los que se conocerá cómo comenzó la cantante a idear el gran tour que hace un repaso por su basta discografía. De acuerdo al adelanto, los fans podrán conocer la planificación y el backstage del increíble show. Swift remarcó que se encargó de conseguir a los mejores profesionales de cada rubro, desde productores, sonidistas y hasta bailarines.

Además, se conocerá cómo pensó sorpresas para que cada noche de los y las swifties pudieran disfrutarlo al máximo, incluso hasta cuándo nació la tradición del intercambio de friendship bracelts (las pulseras con mensajes), que se regalaban en la previa de cada concierto. “Hemos creado un evento que permitió formar un vínculo entre más de 75 mil personas, algo muy especial al respecto”, afirmó Taylor. El show contaba recorría 10 álbumes y 40 canciones.

En el documental aparecerán la cantante Sabrina Carpenter, encargada de telonear los shows alrededor del mundo, la madre de Taylor y su futuro marido, Travis Kelce.

The Eras Tour: la gira que volvió a Taylor Swift la cantante más lucrativa del mundo

La gira comenzó el 17 de marzo del 2023 en Arizona, Estados Unidos, y finalizó el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá. Durante el tour logró convertirse en la artista mujer que más dinero recaudó, incluso supero a otras estrellas como a Madonna o Rihanna con un patrimonio de 1.600 millones de dólares, según informó la revista Forbes. Por cada fecha la cantante obtuvo entre 11 y 13 millones de dólares.