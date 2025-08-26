El primer beso público de Taylor Swift y Travis Kelce fue en Argentina: el video que marcó un antes y un después para las fans

Taylor Swift y Travis Kelce se besaron por primera vez en público en Argentina

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron que se casan y estallaron las redes sociales. La cantante estadounidense y el jugador de fútbol americano del Kansas City Chiefs hicieron oficial su compromiso, pero un triunfo para las swifties argentinas es que esta historia de amor vivió un momento clave en nuestro país: el primer beso en público de la pareja.

En noviembre 2023, durante la gira The Eras Tour, Taylor Swift se encontraba en Argentina para tres noches seguidas de shows en el estadio de River cuando el jugador de fútbol americano la sorprendió y viajó al territorio argentino para hacerle compañía. Si bien el noviazgo ya estaba confirmado, no se los había visto interactuar mucho como pareja frente a las cámaras.

En el último concierto de Swift, del 11 de noviembre, incluso la cantante estadounidense cambió la letra de su canción Karma para hacer referencia a Travis Kelce: “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” ("Karma es el tipo de los Chiefs, viniendo desde casa hasta mí", en español). Tras el show, Swift cruzó por fuera del escenario a encontrarse con Kelce y, llamativamente al lado de un baño químico, ocurrió el momento que marcó un antes y un después para las fans: Swift corrió hacia Kelce, saltó a sus brazos y lo besó frente a todos.

El beso no solo terminó por confirmar los rumores y oficializar la relación, sino que le brindó un plus de romanticismo y espontaneidad a la pareja. Solo horas antes, habían sido vistos tomados de la mano mientras cenaban en Buenos Aires, la misma noche que ella se vio obligada a posponer un show de Eras Tour debido a las condiciones climáticas inseguras.

Cómo anunció Taylor Swift su compromiso con Travis Kelce

A casi dos años de haber hecho pública su relación, la cantante y el jugador de fútbol americano anunciaron su compromiso en redes sociales y compartieron las fotos del emotivo momento de la propuesta.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, escribió la intérprete de hits como Red o All Too Well en sus redes sociales. A esta publicación la acompañó de varias fotos en donde se puede ver cómo fue la romántica pedida de mano. Entre los comentarios, se destacó la emoción de los fans y las felicitaciones para la enamorada pareja.