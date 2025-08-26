Estiman que el anillo tiene un valor de 550.000 dólares, aunque no hubo confirmación oficial sobre el precio.

Este martes 26 de agosto Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso con una publicación en Instagram que mostró el emotivo instante de la propuesta realizada en un jardín, junto a un primer plano del anillo que dejó a muchos boquiabiertos.

La joya, que rápidamente se volvió objeto de análisis en redes sociales y medios internacionales, destaca por un diseño inspirado en la Era Victoriana. Benjamin Khordipour, especialista de Estate Diamond Jewelry, explicó que el anillo tiene un trabajo decorativo en oro amarillo de 18 quilates realizado a mano, con un diamante antiguo de corte cojín alargado de aproximadamente ocho quilates, color F y pureza VS1.

El experto detalló que la piedra principal está sujeta por finas garras de aguja que refuerzan el estilo histórico, mientras que los costados del engaste lucen pequeños diamantes y grabados artesanales. Khordipour calificó esta pieza como su favorita entre los anillos de celebridades de este año y estimó su valor en 550.000 dólares, aunque no hubo confirmación oficial sobre el precio.

Con una estética vintage y detalles florales, el anillo refleja el estilo personal de la cantante, quien acompañó la publicación con un mensaje íntimo: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

Los saludos y felicitaciones no tardaron en llegar desde celebridades y fanáticos, mientras fuentes cercanas a la pareja revelaron que este compromiso representa un paso firme para construir un futuro juntos. “Quieren casarse y formar una familia en el futuro. Están preparados para iniciar ese capítulo”, aseguró una persona del entorno.

Otro allegado destacó la conexión entre ambos: “Taylor y Travis han logrado una verdadera armonía como pareja, y cuanto más tiempo pasan juntos, más descubren que sus intereses están alineados”. Además, reveló que Kelce tiene una personalidad que la cantante valora mucho: “Taylor piensa que es gracioso y nunca se aburre con él”.

El anillo tiene un trabajo decorativo en oro amarillo de 18 quilates realizado a mano, con un diamante antiguo de corte cojín alargado de aproximadamente ocho quilates, color F y pureza VS1.

La historia de amor de Swift y Kelce

El verano de 2023 fue clave para consolidar su relación. Durante ese tiempo, los protagonistas notaron las pequeñas cosas que comparten y que fortalecieron su vínculo. Según quienes los conocen, intercambian notas y regalos con gran valor sentimental, algo que Swift nunca había experimentado antes.

El inicio de esta historia de amor se remonta a un concierto de Taylor en Kansas City, cuando Kelce intentó darle una pulsera de la amistad con su número de teléfono, gesto que no pudo concretar pero que marcó el comienzo de los rumores.

En septiembre de 2023, la cantante fue vista por primera vez acompañada de la madre de Kelce en un partido de los Chiefs, y en octubre oficializaron su relación al asistir juntos a una fiesta luego de Saturday Night Live.

Ambos lograron combinar sus agendas profesionales para compartir momentos importantes. Taylor estuvo presente en partidos destacados, como el Super Bowl 2024, y Travis la acompañó durante la gira internacional de la Eras Tour. En sus shows, la conexión se hizo visible: Swift cambió la letra de “Karma” para referirse a Kelce y él participó en una coreografía en Londres.

Durante junio de 2025, compartieron escenario en el Tight End University, evento organizado por Kelce en Nashville, evidenciando la unión entre su vida personal y profesional.

El amor también inspiró el trabajo artístico de Swift. Su disco The Tortured Poets Department incluye canciones como “The Alchemy” y “So High School”, esta última interpretada como un adelanto de su compromiso.