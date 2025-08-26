Cómo se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce: la cronología de la relación que empezó gracias al Eras Tour

Taylor Swift anunció que se casa con Travis Kelce.

Taylor Swift es una de las cantantes más reconocidas de todo el mundo. La artista estadounidense se ganó con el paso del tiempo el amor y el cariño de millones de fans de todos los rincones del planeta que vibran con su música y sus letras. Una comunidad especial que no conoce de fronteras y que se autodenomina "swifties", por lo que representa formar parte de este grupo de seguidores.

A lo largo del tiempo, se le conocieron varios novios, con relaciones que decidió hacer públicas. En la actualidad, la cantante se encuentra en pareja con Travis Kelce, un importante jugador de fútbol americano que es figura en Kansas City Chiefs. En las últimas horas, ambos dieron a conocer que van a contraer matrimonio, una decisión que alegró a sus millones de fans, sobre una historia que tuvo origen en la última gira que realizó la artista.

Así se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce se remonta a cuando el jugador de Kansas vio a Swift actuar en el estadio de su equipo en julio de 2023. Después del concierto, expresó su interés por Swift durante un episodio de New Heights, el podcast que presenta con su hermano, la ex estrella de la NFL Jason Kelce. La estrella de la NFL reveló que había intentado regalarle a Swift una pulsera con su número de teléfono, pero no había tenido éxito.

El anillo de compromiso de Taylor Swift.

Sin embargo, después de saber de su interés, sin que se conozca el momento exacto, ambos se conocieron y gustaron. Los rumores se dispararon en septiembre de 2023 cuando Swift asistió al primero de muchos partidos de los Chiefs para animar a Travis Kelce y su equipo. Por su parte, Travis Kelce comenzó a ver varios conciertos del "Eras Tour" del ícono del pop por todo el mundo, e incluso subió al escenario en Londres antes de que la gira mundial finalizara en diciembre de 2024. Allí ya se comenzaron a mostrar juntos y dieron a conocer su vínculo.

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron que se casarán

El posteo de Taylor Swift para anunciar el compromiso.

A través de un posteo compartido, la pareja dio a conocer que van a casarse. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", destacaron sobre la decisión. El posteo que hicieron en Instagram incluyó imágenes de la propuesta de casamiento. Se pudo ver a Kelce de rodillas en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas. Musicalizaron la publicación con So High School, canción incluida dentro del álbum The Tortured Poets Department, en la que Swift describe su relación con Kelce.