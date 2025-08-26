Se casa Taylor Swift: la cantante anunció su compromiso con Travis Kelce.

Taylor Swift anunció su casamiento con Travis Kelce. A casi dos años de haber hecho pública su relación, la cantante y el jugador de fútbol americano dieron a conocer que darán un paso más en su noviazgo y compartieron las fotos del emotivo compromiso.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, escribió la intérprete de hits como Red o The way I loved you en sus redes sociales. A esta publicación la acompañó de varias fotos en donde se puede ver cómo fue la romántica pedida de mano.

A pocas semanas semanas de haber anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl en el podcast de su entonces novio, la cantante estadounidense volvió a generar furor en redes sociales al anunciar su compromiso. Según sus fanáticos, este suceso es muy importante ya que, según reflejó en varias de sus canciones, sus anteriores relaciones no terminaron de la forma en que ella proyectaba una relación amorosa.

Tal como se muestra en las fotos, la pedida de mano fue en un espacio al aire libre rodeado de flores y muy íntimo. Al cabo de una hora de haber publicado la noticia, la publicación de Taylor llegó a recolectar más de 11 millones de likes, lo que demuestra el apoyo y felicidad de sus fanáticos ante la novedad.

Quién es Travis Kelce, el prometido de Taylor Swift

Travis Kelce es una de las máximas figuras de la NFL y actual ala cerrada de los Kansas City Chiefs. Nació en Westlake, Ohio, en 1989, y a lo largo de su carrera se ha convertido en uno de los jugadores más talentosos y carismáticos del fútbol americano. Con su equipo, logró varios títulos, incluidos dos anillos de Super Bowl, lo que lo consolidó como un referente indiscutido dentro de la liga.

Más allá de su faceta deportiva, Travis también es reconocido por su personalidad extrovertida y su gran presencia mediática. De hecho, en 2016 participó en un reality show de citas que lo acercó aún más al público fuera del ámbito deportivo. Su vida dio un giro aún mayor cuando, en 2023, comenzó a ser vinculado sentimentalmente con Taylor Swift. Desde entonces, se transformaron en una de las parejas más comentadas y seguidas del mundo, logrando unir el universo del deporte con el de la música pop.