Quién es Travis Kelce, el novio de Taylor Swift: cómo se conocieron y su historia de amor.

Detrás de la meteórica carrera de Taylor Swift, hay alguien que la acompaña en cada logro y momento clave: Travis Kelce, el novio que conquistó su corazón. Desde que su romance se hizo público en 2023, la pareja se convirtió en una de las más seguidas del mundo del espectáculo, despertando la curiosidad de millones de fans que quieren saberlo todo sobre su historia.

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce ha trascendido el ámbito musical y deportivo para convertirse en un fenómeno mediático. Lo que comenzó como un gesto coqueto del jugador de la NFL hacia la cantante durante The Eras Tour terminó consolidándose en una historia de amor que no para de crecer. ¿Quién es Travis Kelce y cómo fue que su camino se cruzó con el de la estrella del pop?

Quién es Travis Kelce, el novio de Taylor Swift

Travis Kelce, de 35 años, es uno de los jugadores más destacados de la NFL y figura clave de los Kansas City Chiefs, equipo con el que ha ganado tres Super Bowls. Nacido en Westlake, Ohio, Kelce es reconocido por su talento como tight end, su carisma frente a las cámaras y su activa presencia mediática, que incluye la conducción del podcast New Heights junto a su hermano, Jason Kelce.

Taylor Swift y Travis Kelce son una de las parejas más famosas del mundo.

Su carrera deportiva está marcada por logros y récords, pero también por su personalidad extrovertida, que lo ha convertido en uno de los atletas más populares de Estados Unidos. Sin embargo, desde 2023, su vida profesional y personal está en el centro de la atención global gracias a su relación con Taylor Swift. Él mismo ha contado que, pese a estar acostumbrado al foco mediático, salir con una de las artistas más famosas del planeta le ha dado una nueva perspectiva sobre la exposición pública.

Travis Kelce es el dueño del corazón de Taylor Swift.

Cómo se conocieron Taylor Swift y su novio: su historia de amor

El flechazo se dio el 8 de julio de 2023, cuando Travis Kelce asistió a un concierto de The Eras Tour en el Arrowhead Stadium, la casa de los Chiefs. Su misión era entregarle a Taylor Swift un friendship bracelet hecho por él mismo con su número de teléfono, pero no pudo lograrlo porque la cantante no recibe a nadie antes ni después de sus shows para cuidar su voz.

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su romance en 2023.

Ese primer intento fallido no detuvo la historia. El 24 de septiembre de 2023, Taylor fue vista en un palco del Arrowhead durante un partido entre los Chiefs y los Chicago Bears, acompañada por la mamá de Travis. Poco después, la pareja fue captada saliendo juntos y, en octubre, confirmaron su relación al aparecer tomados de la mano en el afterparty de Saturday Night Live.

Desde entonces, han compartido momentos inolvidables: desde la icónica visita de Kelce a Buenos Aires, cuando Taylor Swift cambió la letra de Karma para dedicarle una frase, hasta celebraciones en el Super Bowl y apariciones conjuntas en eventos como el US Open o Coachella. El propio Kelce ha confesado que la conexión fue “orgánica” y que se enamoraron por quiénes eran fuera de la fama.