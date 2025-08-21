De qué va a tratar The Life of a Showgirl, según Taylor Swift

Taylor Swift anunció el lanzamiento de The Life of a Showgirl, su álbum número 12. Con una colaboración muy esperada con Sabrina Carpenter, el nuevo disco tendrá doce canciones y saldrá el próximo 3 de octubre. ¿De qué se trata?

De qué va a hablar The Life of a Showgirl, según Taylor Swift

Tras finalizar la gira más taquillera de todos los tiempos con su The Eras Tour, la cantante estadounidense tenía que regalarle a sus fan un nuevo disco. Y así lo hizo el pasado 12 de agosto cuando lo presentó en el pódcast New Heights de por su novio Travis Kelce y su cuñado Jason Kelce.

Durante el programa, la artista habló en profundidad sobre The Life of a Showgirl y reveló que lo hizo en Europa durante la segunda etapa del The Eras Tour el año pasado. “Daba conciertos. Daba como tres conciertos seguidos. Tenía tres días libres, volaba a Suecia, volvía a la gira y estaba trabajando en ello. A estas alturas de la gira, estaba agotada físicamente, pero mentalmente estaba muy emocionada por crear”, comentó.

El color predominante del álbum es el naranja combinado con verde. Según explicó Taylor, el naranja representa su energía: "Se siente como ha sido mi vida energéticamente, y este álbum trata sobre lo que ocurría tras bambalinas en mi vida interior durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante”, señaló.

Y admitió: “Este álbum surge del momento más contagioso, alegre, alocado y dramático de mi vida. Esa efervescencia se percibe... son hits". Específicamente sobre las canciones Taylor señaló: “Son melodías tan contagiosas que casi te enojan y letras igual de vívidas, nítidas y concisas; completamente intencionales”.

Sin embargo, la artista estadounidense remarcó que las 12 canciones que componen el álbum serán todo el contenido del mismo. No habrá edición deluxe ni canciones extra, ya que consideró que cada canción está en el álbum por “cientos de razones” y no podía añadir ninguna más si quería mantener la esencia del disco. "Son doce canciones, no hay más”, concluyó.

De qué va a tratar The Life of a Showgirl, según Taylor Swift

Cuál es la lista de canciones de The Life of a Showgirl de Taylor Swift

The Life of a Showgirl incluye