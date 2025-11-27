Abel Pintos habló sobre el videoclip musical que hizo con Mica Vázquez.

Abel Pintos compartió una publicación en sus redes sociales para contar cómo fue el proceso de grabación de un reciente videoclip musical en el que actuó junto a Mica Vázquez. En su descargo posteado en Instagram, el ídolo del folklore argentino invitó a sus seguidores a que vean el metraje disponible en YouTube.

La actriz que participó en tiras como Rebelde Way, Dulce Amor y Floricienta se mostró contenta de haber sido parte del proyecto artístico de Abel Pintos. "¿Ya vieron el video de Hielo Al Vino? Lo dimos todo haciéndolo junto a un equipo maravilloso. Fue un rodaje divertido y que fluyó hermoso y creemos que eso es lo que se ve reflejado en cada escena", escribió el folklorista en el pie de foto de su posteo.

"Digan ustedes qué onda? Gracias a por el amor que comparten con nosotros", concluyó su relato Abel Pintos. Por su parte, la actriz Mica Vázquez le respondió al músico en la sección de comentarios y escribió: "Qué hermoso todo esto". Al mismo tiempo, fans del cantante le dejaron mensajes de admiración en el posteo: "Lo vi un millón de veces ya. Amo como actúas, me reí mucho", "Les quedó divino el vídeo! Es muy divertido, se nota que disfrutan mucho" y "No sabíamos q necesitábamos esta dupla hasta que los vimos" fueron algunos de ellos.

En las imágenes del videoclip aparece Abel Pintos junto a Mica Vázquez dentro de una cocina con estilo retro, decorada con tonos pasteles y detalles que remiten a los años setenta. Desde allí, ambos miran a cámara mientras el cantante sostiene una taza con la frase “Mejor marido del mundo”. Hace tiempo que el artista dejó atrás el folklore tradicional para inclinarse por sonoridades pop, melódicas y cercanas al rock suave; esta canción es una nueva evidencia de eso.

El secreto de Abel Pintos a la hora de componer

Abel Pintos festeja tres décadas de carrera con su gira “Abel 30 años”, un recorrido especial que lo llevará por distintos puntos del país y que tendrá una fecha destacada el próximo 6 de diciembre en Ciudad Universitaria, en Buenos Aires. El intérprete de canciones emblemáticas como La Llave y Sueño dorado compartió cómo nació este proyecto conmemorativo y aprovechó para poner en valor el trabajo artístico de su hermano Ariel.

“Yo baso mi carrera en mi admiración por Mercedes Sosa, que hizo una carrera como intérprete, y yo pensaba que iba a hacer lo mismo. Nunca pensé en escribir canciones. No me interesé en aprender cómo se hacía. Pero un día me vino como una información y empecé a escribir una letra mientras iba cantando la música y a los pocos minutos tenía mi primera canción que fue Sueño dorado”, sostuvo el cantante.