La secuela de Mi Pobre Angelito que nunca se vio en el cine: así era la historia

La secuela de Mi Pobre Angelito que nunca se vio en el cine.

Mi Pobre Angelito es una de las películas navideñas más queridas por los cinéfilos y marcó un antes y un después en la carrera de Macaulay Culkin en Hollywood. A más de 20 años del estreno de Mi Pobre Angelito 2, su estrella habló de una idea para una secuela que jamás vio la luz pero que podría haber marcado un viraje interesante en la saga.

Aunque por muchos años se pensó que Mi Pobre Angelito era un capítulo cerrado para Macaulay Culkin, en una de las presentaciones de su reciente gira “A Nostalgic Night with Macaulay Culkin", el actor habló de una hipotética vuelta de la saga si la industria lo amerita. Y deslizó una idea que impactó a la audiencia al evento, que se ilusionó ante la posibilidad de ver nuevamente a Culkin como Kevin McAllister, en su versión adulta.

En principio, Macaulay Culkin reveló que "no sería completamente alérgico" a una nueva secuela, siempre que haya una historia con un propósito claro. “Tenía más o menos esta idea. Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un hijo y todo eso. Trabajo muy duro y no le presto suficiente atención, y el niño empieza a molestarse conmigo, y entonces me quedo fuera de la casa. El hijo de Kevin no me deja entrar… y es él quien me pone trampas", apuntó sobre la posible trama.

"La casa es una especie de metáfora de nuestra relación, y mi personaje tiene que ‘volver a ganarse un lugar en el corazón de su hijo’. Ese es el pitch más cercano que tengo. No soy completamente alérgico a la idea", agregó el actor que tuvo de co-protagonistas a Joe Pesci y Daniel Stern como los ladrones que trataban de robar en su casa.

Qué piensa el director de Mi Pobre Angelito sobre una secuela

Chris Columbus, director de Mi Pobre Angelito 1 y 2, habló de la posibilidad de una nueva entrega hace unos meses y declaró que “jamás debería hacerse”. Por el momento, no hay luz verde para que el proyecto de Macaulay Culkin llegue al cine.