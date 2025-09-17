El famoso cantante Abel Pintos causó mucha alegría entre los fanáticos del folklore al revelar lo que hará por su ciudad natal, Bahía Blanca. El intérprete de canciones como De Solo Vivir y Oncemil contó en un video publicado en sus redes sociales con felicidad que después de que su público agotara dos funciones en el teatro Don Bosco, sumará una fecha más en otro recinto cultural.

“Bahía Blanca nueva fecha”, escribió Abel Pintos este martes en su perfil de Instagram, donde publicó un video contando con mucho entusiasmo la novedad que miles de fans esperaban escuchar. “Como las entradas para el 20 y 21 de noviembre en el Teatro Don Bosco se agotaron en minutos. Agregamos una nueva función! Ahora nos vemos también el 29 de noviembre en el Dow Center”.

En este sentido, el artista bahiense explicó que las entradas van a estar a la venta este viernes 19 de septiembre a las 12 del mediodía en www.linke-arte.com. “Gracias!!! Y si te copás compartile esta publicación a toda tu Familia y todos tus amigos. Nos vemos en la música”, completó Abel Pintos, quien está girando para presentar su nuevo EP “Gracias a la Vida”, donde interpreta las nuevas canciones y hace un recorrido por su música de todos estos años, en formato acústico.

Cabe recordar que durante todo el mes de agosto, Abel Pintos hizo casi veinte funciones en el Teatro Alvear de Buenos Aires para presentar su reciente material discográfico, Gracias a la Vida, que cuenta con covers de Reik, Shakira, Café Tacvba y más emblemas de la música latina. Una mañana, el músico se mostró desde su casa y aludió a sus preparativos para estos conciertos: "Buen día, es muy temprano y hace mucho frío. Arranco mañana con los 20 shows en el teatro Alvear en la Ciudad de Buenos Aires".