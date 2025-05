Abel Pintos habló en sus redes sociales sobre un inminente cambio en su carrera.

Abel Pintos suele tener intercambios diarios con las millones de personas que lo siguen en su cuenta de Instagram y en uno de ellos recientemente se refirió a un cambio en el que está trabajando. Se trata del diseño de su página web oficial, para que aquellos que suelen ingresar al sitio tengan una mejor experiencia, sobre el que el artista contó qué modificaciones habrá.

El intérprete de canciones como La Llave, Oncemil y De Solo Vivir se mostró en plena calle, con un gorro amarillo puesto en su cabeza y muy abrigado, mientras les contaba a sus fans lo que se viene en su página. "Hola, les quiero contar que estamos renovando Abel.art y que está disponible una nueva suscripción", comenzó su descargo el artista oriundo de Bahía Blanca.

"La verdadera datita que les quería pasar es que, si se suscriben ahora, se van a encontrar con una invitación que a lo mejor les parezca interesante o una cosa linda. Bueno, les mando un beso grande y les deseo que tengan una linda tarde", concluyó su informativo posteo Abel Pintos. En el resto de sus historias, el artista les recordó a sus seguidores todas las fechas que tiene pendientes en el interior del país, en la inminente gira que hará con su música.

El agradecimiento de Abel Pintos a su público

"Segunda noche en Paraná. Vibrante noche, emocionante encuentro. Difícil explicar la emoción que se sentía, se palpaba. Los amo. Los abrazo fuerte hasta la próxima", escribió el bahiense en el pie de foto de un posteo. Un día antes, se había referido al primer show en esa ciudad en una publicación que rezaba: "Primera noche en Paraná. La casa llena y el público generoso y amoroso recibiendo cada canción y ofreciéndonos su atención y su cariño para que nosotros hagamos lo que amamos con total libertad. Gracias. Vamos esta noche por un segundo encuentro. Nos vemos en la música".

Abel Pintos.

Las palabras de Abel Pintos tras su show en Uruguay

"Regresar a esta ciudad es alegría garantizada. Anfiteatro lleno, mucha energía y el corazón a puertas abiertas. Gracias por recibirnos. Los quiero mucho", escribió Pintos en el pie de foto de su publicación, en referencia a lo vivido en el recital que presentó. En sus historias de Instagram, Abel volvió a agradecer a la gente de Paysandú y aclaró que ya estaba en la ciudad de Santa Fe para dar otro concierto allí: "Ya estoy acá, ahora me voy a tirar una siestita y a prepararnos para darlo todo esta noche en la Estación Medrano, quedan muy pocas entradas".

Abel Pintos, tajante contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre