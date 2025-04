Abel Pintos habló una nueva fecha en una localidad argentina.

Abel Pintos utilizó sus redes sociales para hacerle saber a sus millones de seguidores que sumó una nueva función a una presentación musical que hará en la ciudad capital de una provincia argentina. El artista atraviesa uno de sus momentos de más auge en relación a la cantidad de público que mueve.

Después de un espectáculo con récord de espectadores que llevó adelante en el Luna Park junto a Luciano Pereyra, Pintos continúa con éxito sus actuaciones en vivo: agotó una fecha para el 16 de mayo en Paraná, Entre Ríos, y por eso ahora anunció una nueva función para el 15.

"¡Nueva fecha Paraná! 15 de Mayo en el Centro Provincial de Convenciones", escribió Pintos en el pie de foto del posteo que hizo en sus redes sociales. Por su parte, la gente dejó comentarios en alusión a su alegría por el anuncio de Abel: "Te esperamos. Ya tengo mi entrada", "Lo tuyo es fabuloso de donde lo mires gracias por la nueva función" y "Cumplo 40 años el 15 de mayo...ojalá me regalaran la entrada para ver este ser tan especial" fueron algunos de ellos.

La palabra de Abel Pintos tras su show en Uruguay

"Regresar a esta ciudad es alegría garantizada. Anfiteatro lleno, mucha energía y el corazón a puertas abiertas. Gracias por recibirnos. Los quiero mucho", escribió Pintos en el pie de foto de su publicación, en referencia a lo vivido en el recital que presentó. En sus historias de Instagram, Abel volvió a agradecer a la gente de Paysandú y aclaró que ya estaba en la ciudad de Santa Fe para dar otro concierto allí: "Ya estoy acá, ahora me voy a tirar una siestita y a prepararnos para darlo todo esta noche en la Estación Medrano, quedan muy pocas entradas".

Abel Pintos se manifestó en contra de los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, en alusión a las declaraciones cargadas de odio por parte del Presidente de la Nación hacia sus colegas María Becerra y Lali Espósito.

Abel Pintos y su esposa.

Abel Pintos habló de su nuevo cover

"Mi versión de Eres, bellísima canción de Café Tacvba que interpreto con mucho respeto y todo el amor. Producida por Mateo Rodo esta intención querrá encontrar un espacio en ustedes, como lo hizo en mi corazón", escribió el artista oriundo de la ciudad de Bahía Blanca. Y siguió: "Ya me contarán cómo le fue en ese viaje. Dejo el link del pre save en la bio. Les deseo paz en sus corazones. Nos vemos en la música".