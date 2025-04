Desde México, el mensaje de Abel Pintos que impactó en el folklore argentino: "Me estoy yendo"

Abel Pintos habló sobre su vida en México.

Abel Pintos compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se refirió a lo que hará en las próximas horas y contó cómo son sus días en su visita a México. El músico se encuentra en el país del norte para trabajar en su próximo material discográfico que marcará un nuevo ascenso de su figura dentro de la industria.

El intérprete de clásicos como La Llave, De Solo Vivir y Oncemil anunció que este jueves 3 de abril a las 21 de Argentina se estrenará Eres, su versión de la canción de Café Tacvba, y se mostró feliz y expectante al respecto. Al mismo tiempo, les contó a sus seguidores que estaría en una entrevista con un medio mexicano y los invitó a verla.

"Hoy es el lanzamiento de Eres a las 21 de Argentina en todas las plataformas. Me estoy yendo a hacer un reportaje a NDG, les paso la data por si nos quieren acompañar. Voy a salir en Radio Disney a las 15.30 de Argentina: voy a estar adelantando algo de este lanzamiento de Eres. Felicidad, en este día de lanzamiento. Les mando un beso grande", comentó Pintos en su descargo desde la parte trasera de un auto.

El anuncio de Abel Pintos sobre su nuevo cover

"Mi versión de Eres, bellísima canción de Café Tacvba que interpreto con mucho respeto y todo el amor. Producida por Mateo Rodo esta intención querrá encontrar un espacio en ustedes, como lo hizo en mi corazón", escribió el artista oriundo de la ciudad de Bahía Blanca. Y siguió: "Ya me contarán cómo le fue en ese viaje. Dejo el link del pre save en la bio. Les deseo paz en sus corazones. Nos vemos en la música".

Abel Pintos apuntó contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

El descargo de Abel Pintos sobre el temporal en Bahía Blanca

"Es una desolación absoluta, no lo pueden creer. Mi mamá vive en el pleno centro, estuvo dos días encerrada en el departamento, recién hoy salió. Camina por las calles de una ciudad que no la reconoce, porque los comercios están destruidos. Pero sobre todo la gente...", dijo el folklorista en una entrevista con TN, que se quebró. Y continuó: "Gente que literalmente lo perdió todo, que está desaparecida y quienes están bien, sufrieron daños grandes al lado de todo lo que pasó. Con el alma rota, porque son tus vecinos. Es muy difícil".