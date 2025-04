Sorpresa en el folklore por lo que le dijo una fan a Abel Pintos: "Tóxica"

Abel Pintos hizo una consulta a sus fans y recibió una inesperada respuesta.

Abel Pintos es uno de los artistas folklóricos más emblemáticos de Argentina y por eso llamó la atención un reciente posteo que hizo en sus redes sociales en relación a una respuesta de una fan. El músico les hizo una pregunta a sus millones de seguidores sobre su nueva canción y obtuvo una inesperada contestación.

Pintos estrenó Eres, una reversión del track originalmente publicado por la banda de origen mexicano Café Tacvba, y les pidió a sus fans que le dijeran lo que significa para ellos el tema que ya tiene miles de reproducciones en plataformas. Muchos de sus seguidores le respondieron mensajes cargados de sus profundas interpretaciones y algunos fueron más escuetos con palabras como "Luz", "Magia", "Fuerza" y más conceptos del estilo.

Una fan de Abel le respondió con una extraña palabra en alusión a su canción: "Tóxica", fue la reflexión que le significó el track a una seguidora de Pintos. Por su parte, el cantante no reaccionó directamente a esta respuesta, sino que compartió de manera general muchos de los mensajes que recibió y, entre ellos, se pudo ver ese.

El anuncio de Abel Pintos sobre sus próximas fechas de shows

"Hola, qué tal. Los saludo con un matecito y antes de ponerme a cocinar les quiero recordar que el viernes que viene soy parte de La Semana de la Cerveza en Paysandú. Uruguay", comenzó Pintos. "Eso es el vienes 18. Y el sábado 19 voy a estar en Estación Belgrano de Santa Fe, quedan muy poquitas entradas. Ahí nos vemos. Que tengan una hermosa noche de sábado y un hermoso domingo, besos", concluyó su descargo el artista oriundo de la ciudad de Bahía Blanca.

Abel Pintos, en vivo.

La palabra de Abel Pintos sobre su nuevo cover

"Mi versión de Eres, bellísima canción de Café Tacvba que interpreto con mucho respeto y todo el amor. Producida por Mateo Rodo esta intención querrá encontrar un espacio en ustedes, como lo hizo en mi corazón", escribió el artista oriundo de la ciudad de Bahía Blanca. Y siguió: "Ya me contarán cómo le fue en ese viaje. Dejo el link del pre save en la bio. Les deseo paz en sus corazones. Nos vemos en la música".

Abel Pintos habló sin tapujos contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, en alusión a las declaraciones cargadas de odio por parte del Presidente de la Nación hacia sus colegas María Becerra y Lali Espósito.