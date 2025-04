¿Para qué se utiliza el tilde azul en la cuenta de Instagram?

Para qué sirve el verificado de Instagram

Las redes sociales se mantienen en un constante proceso de evolución para que los usuarios nos las abandonen y así no caigan en el olvido como pasó con otras plataformas. En Instagram se sumó una nueva opción que se vincula con la presencia de un tilde azul en el perfil y que permite obtener una serie de beneficios para quien lo porte.

Si bien comenzó con una red social en la que solo se podían compartir fotos y que impulsaba a las personas a sacar su lado artístico para mostrar parte de su vida, Instagram se transformó en una herramienta más para comunicar ideas, desarrollar proyectos y establecer comercios con el objetivo de generar ganancias. Esto provocó que también surjan estafas.

Para qué sirve el verificado de Instagram

"Che, Meta me está mandando un mensaje por mail diciendo que me eligieron para tener tilde azul gratis en IG. Me pide que ponga mi password... ¿La pongo? ¿Es así la cosa? ¿Hay por ahí alguien que me pueda aconsejar? Gracias", expresó Verónica Llinás, reconocida actriz argentina, en su cuenta de X (Ex Twitter). Su consulta despertó una ola de comentarios de sus fans y seguidores que rápidamente la desalentaron a no responder el mail.

Lo primero a mencionar es que se trata de una estafa que apunta al hackeo del perfil, mientras que lo segundo se vincula con aclaración que realizan varias redes sociales en las que no necesitan de la contraseña para realizar determinados cambios dentro de la cuenta. De hecho, no suelen enviar mensajes a la casilla de correo pidiendo este dato. En caso de ser requerido solo será con la aplicación en uso pero como modo de verificación.

¿Qué es el verificado de Instagram?

Igual que lo que sucede en X, la utilización del tilde azul en el perfil del usuario es para destacar su presencia dentro de la plataforma e informarle a los demás que se trata de la cuenta original. "Indica que la cuenta es auténtica y pertenece a una persona pública, marca o entidad reconocida", aclaran desde Instagram.

Por otro lado, hay dos maneras de acceder a este funcionamiento que permite aumentar la audiencia de los posteos, brinda confianza a los seguidores sobre lo que consumen, mayor visibilidad y un soporte técnico personalizado. La primera es que se realice el pago de una subscripción que se renueva de manera mensual pero es necesario cumplir determinados requisitos para que esta opción se encuentre disponible.

También está la posibilidad de que Instagram le ofrezca a las personas obtener el verificado en su cuenta sin ningún tipo de gasto. Esto suele quedar reservado para usuarios que disponen de una gran relevancia social, como es el caso de Lionel Messi, o aquellos que con un enorme esfuerzo consiguieron un caudal más que importante de seguidores.