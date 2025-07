Abel Pintos les contó a sus fans lo que hará en Buenos Aires.

Abel Pintos apareció en una de sus historias de Instagram a primera hora de la mañana del lunes en curso para dirigirse a las millones de personas que siguen su cuenta. El músico de folklore dio a conocer que se levantó antes de las 8 para dedicar todo el día a ultimar detalles de un inminente encuentro con su público, sobre el que adelantó algunas cosas.

Después de varios meses de giras por el interior del país, el intérprete de canciones como De Solo Vivir y Oncemil se presentará en 20 funciones en un teatro porteño y se refirió a ese proyecto en su descargo. "Buen día, es muy temprano y hace mucho frío. Arranco mañana con los 20 shows en el teatro Alvear en la Ciudad de Buenos Aires", comenzó su descargo Abel Pintos.

"Hoy arranqué bien temprano porque hay muchos detalles que ultimar para que todo salga como lo soñamos. Solo desearles que empiecen una linda semana y que todo vaya muy bien", cerró su descargo Abel Pintos. El ícono del folklore argentino llevará adelante el show Gracias a la Vida + Acústico: se trata de la presentación en vivo de su último disco de covers, en el que interpretó canciones de Café Tacvba, Shakira y Reik.

Abel Pintos hizo un cover de Shakira y habló al respecto

"Shakira cuando hace esta canción que todos conocemos habla de una ruptura de una relación con alguien más. La escucho, me encanta, me parece espectacular. Y hace unos años atrás yo tuve que romper conmigo mismo", comentó Abel Pintos a Billboard sobre su versión de No. Y agregó: "Entonces cuando revisité esa lista dije 'claro, es curioso porque yo rompí conmigo, no con alguien más cuando No se hizo carne en mí. Entonces la grabé por eso y cada vez que la canto pienso en aquel momento, hoy, al diario del lunes, lo feliz que fue cuando rompí conmigo porque ya no daba para más".

La admiración de Abel Pintos por Mercedes Sosa

“Y si estuve tantos años haciendo interpretación de canciones, sin pensar en escribir, fue justamente por Mercedes Sosa, mi ídolo absoluto y fundamental”, comentó el folklorista a Infobae. También agregó: “Y por ella es que empiezo a tener una conexión con la música. Por ella es que quiero expresarme a través del canto y es que yo entendía que uno podía hacer una carrera entera sin escribir ninguna canción”.