Abel Pintos habló sobre lo que hizo en sus redes sociales.

Abel Pintos cosechó millones de seguidores en las redes sociales en los últimos años, dado su alto nivel de popularidad como exponente del folklore argentino. En ese sentido, en un reciente posteo el cantante causó sorpresa en muchos de sus fans al hacer un anuncio que esperaban.

El intérprete de canciones como De Solo Vivir y La Llave compartió un video en el que les informó a sus seguidores que estaba en viaje para ir a encontrarse con muchos de ellos. Abel Pintos se mostró relajado, con un mate en la mano, mientras viajaba en colectivo hacia Entre Ríos para hacer una presentación musical.

"Hola a todos. Bueno, acabamos de salir. Esta noche estamos en San José, tenemos encuentro con todos ustedes para compartir música y mucho amor", comentó Pintos con una sonrisa marcada en su rostro por el momento musical que estaba por vivir. Minutos más tarde, el cantante oriundo de Bahía Blanca se mostró relajado en un sillón, ya arribado en Entre Ríos, cuando escribió: "Llegamos".

La palabra de Abel Pintos sobre su cover de Shakira

El artista lanzó en los últimos meses un álbum musical con versiones suyas de clásicos de la música latina y una de las canciones elegidas fue la balada No de Shakira. "Shakira cuando hace esta canción que todos conocemos habla de una ruptura de una relación con alguien más. La escucho, me encanta, me parece espectacular. Y hace unos años atrás yo tuve que romper conmigo mismo", comentó Abel Pintos a Billboard. Y agregó: "Entonces cuando revisité esa lista dije 'claro, es curioso porque yo rompí conmigo, no con alguien más cuando No se hizo carne en mí. Entonces la grabé por eso y cada vez que la canto pienso en aquel momento, hoy, al diario del lunes, lo feliz que fue cuando rompí conmigo porque ya no daba para más".

Abel Pintos.

Abel Pintos apuntó contra el odio de Javier Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", sostuvo el músico en Radio Mitre.