Nueva estafa en Instagram: un juego promete dar plata por "inflar globos"

Usuarios de la red social Instagram advierten por la llegada a Argentina de una aplicación denominada "Balloon", que promete jugar a "inflar globos" sin que exploten y así ganar dinero. Se trata de una app a la que se accede a través de publicidad engañosa y que en el Google Play Store ya tiene denuncias por "estafa".

"Si tienes móvil tienes que probar este juego", dice una voz en un video promocional al navegar a través del feed de esta red social. El juego consiste en hacer click sobre un globo para que se infle, pero sin que reviente. Los puntos obtenidos se transformarán en dinero que cada jugador va a recibir luego en su cuenta bancaria. Sin embargo, antes de comenzar, el juego pide ingresar un monto, que luego aumentaría a medida que más se juegue.

Al intentar descargar la app, el link dirige a un sitio que alerta de un posible daño al celular que se está utilizando, lo que podría ser el primer indicio de una estafa. Luego, solicita brindar datos personales del jugador y, por último, datos de una tarjeta de crédito o débito.

En Google Play Store, donde se descargan apps para celulares con sistema Android, ya acumula varios comentarios negativos en las últimas semanas. "No encuentro la app en el celular después de descargarla dos veces. Deposité el dinero y no se acredita. Es estafa", dice una usuaria. Otra la describe como una "decepción total" y una "publicidad engañosa". "¡Muy mala aplicación! No se realizan los depósitos y soporte técnico no da ninguna solución", agrega otro.

El caso de Tik-Tok en Perú

Hace unos meses, el canal peruano Latina Noticias elaboró un informe advirtiendo sobre esta estafa, que en Perú se realizaba por medio de Tik-Tok. “Tengan mucho cuidado porque podrías estar descargando un tipo de ‘malware’, que es un software que le permite al atacante tomar screenshots sin que tú lo sepas de las páginas o las aplicaciones que estás utilizando o incluso hasta tener una copia de las contraseñas que estás colocando en tu teléfono”, explicó a ese medio el especialista en cibercriminalidad Ricardo Elías.

Según se detalló, la dinámica del juego es similar y se basa en desembolsar dinero que se puede ir multiplicando mientras el usuario juega y avanza. “No descarguen aplicativos de enlaces extraños, no hay garantía. Si les piden dinero no lo den y cuestionen este tipo de ofrecimientos. Usan TikTok para promocionar y comentarios bots para ganar confianza”, agregó el especialista.