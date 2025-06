Lágrimas por lo que dijo Abel Pintos de Mercedes Sosa: "Tardé tantos años"

El popular Abel Pintos celebra sus tres décadas de carrera y reveló todo lo que siente sobre Mercedes Sosa.

El famoso cantante Abel Pintos lleva 30 años de trayectoria que lo ubicaron como un ícono del folklore y tiene muchos motivos para celebrar el aniversario. La manera que encontró para hacerlo es volver a sus inicios, interpretando canciones que le hubiese gustado escribir y hasta homenajeando a su ídola: Mercedes Sosa. Por esto, el artista decidió grabar “Gracias a la vida”, un EP reúne grandes sonidos de Latinoamérica.

“El álbum se llama de esta manera, al margen de que es una de las canciones que elegí interpretar, me parecía que era el momento para tener un álbum que se llama así porque soy un hombre que hoy, gracias a Dios, me encuentro todos los días más dando las gracias que pidiendo algo”, explicó Abel Pintos en una entrevista y agregó: “En mis momentos de oración e introspección, me encuentro más agradeciendo que pidiendo algo en particular”.

“Dentro de las canciones que podrían haber dado un título, esta era la más indicada”, insistió el cantante de Bahía Blanca ante Infobae y luego respondió si se trataba de un homenaje a Mercedes Sosa y Violeta Parra. “Tiene que ver con todo, con celebrar los 30 años. Yo tenía la alternativa de hacer lo que ahora se hace mucho, tomar todo mi repertorio, reversionarlo, revisitarlo y hacer un álbum de 30 años. Y en lo primero que pensé fue en ir a los primeros diez años de carrera que fueron como intérprete”, reveló.

Cabe señalar que el EP de Abel Pintos se abre con “No”, versión del clásico de Shakira, y se completa con joyas como “Soy tuyo”, de Andrés Calamaro, “De repente”, de Soraya; “Me dediqué a perderte”, canción escrita por Leonel García inmortalizada por Alejandro Fernández, ahora junto al dúo Ha*Ash; “Creo en ti”, de Mónica Vélez junto al grupo mexicano Reik y “Eres”, de Café Tacvba. Además de “Gracias a la vida”, el tema de Violeta Parra inmortalizado por Mercedes Sosa, que le da nombre a este trabajo.

Abel Pintos emocionó a todos por lo que reveló de Mercedes Sosa

“Y si estuve tantos años haciendo interpretación de canciones, sin pensar en escribir, fue justamente por Mercedes Sosa, mi ídolo absoluto y fundamental”, expresó el ícono del folklore sobre “La Negra”. También agregó: “Y por ella es que empiezo a tener una conexión con la música. Por ella es que quiero expresarme a través del canto y es que yo entendía que uno podía hacer una carrera entera sin escribir ninguna canción”.

“Por eso me tardé tantos años en sentarme a probar ser yo el autor de aquello que iba a cantar. Esto de ‘Gracias a la vida’, con su icónica versión que hizo que mucha gente piense que es de ella y no de Violeta Parra, de alguna forma es una manera de homenajearla, de agradecerle y también a Violeta, que paralelamente a todo esto, es una artista a la que admiro mucho”, completó.

“Era una persona que nunca perdía la oportunidad de dar su opinión”, consideró Pintos ante el medio citado y aclaró que “si esa opinión, siempre constructiva, a uno le podía resultar un poco dura o no, no era algo que le preocupara”. “Ella era muy estricta con lo que hacía, con su música. Ella pasaba mucho tiempo estudiando las canciones. Por eso las convertía en sus propias canciones”, rememoró sobre La Voz de Latinoamérica.