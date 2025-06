Abel Pintos compartió un nuevo video en sus redes sociales.

Abel Pintos habló sobre su nueva canción en uno de sus recientes posteos de redes sociales, junto al artista con quien colabora en esta pieza, Antoñito Molina. En un video casero que hizo para una de sus historias de Instagram, el músico cantó a capela el track en cuestión y se mostró entusiasmado por el estreno.

El intérprete de canciones como De Solo Vivir, Oncemil y La Llave les dejó el link a sus millones de seguidores de redes sociales para que vayan a escuchar su nueva canción, llamada Me Subo Por Las Paredes. "Ya pueden la pueden escuchar en todas las plataformas! Vayan a darle amor! México nos encontró y esta canción nos conectó a Molina y a mí y hoy por fin somos de ustedes una vez más!", reza el posteo de Pintos.

"Dale amor al video", escribió Pintos en su historia de Instagram, a modo de petición ante sus fans para que vayan a darle like y dejar comentarios de apoyo a su reciente lanzamiento junto a Molina. Al mismo tiempo, muchos usuarios de la red social que admiran al artista le dejaron comentarios por su nueva canción, como "Que preciosidad! Enhorabuena, muchos éxitos" y "La buena vibra que transmite esta canción por favor".

Abel Pintos habló sobre su cover de Shakira

"Shakira cuando hace esta canción que todos conocemos habla de una ruptura de una relación con alguien más. La escucho, me encanta, me parece espectacular. Y hace unos años atrás yo tuve que romper conmigo mismo", comenzó. Y siguió: "Entonces cuando revisité esa lista dije 'claro, es curioso porque yo rompí conmigo, no con alguien más cuando No se hizo carne en mi. Entonces la grabé por eso y cada vez que la canto pienso en aquel momento, hoy, al diario del lunes, lo feliz que fue cuando rompí conmigo porque ya no daba para más".

Abel Pintos.

Abel Pintos habló en contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

Emoción en el folklore por lo que reveló Abel Pintos de Mercedes Sosa

“Y si estuve tantos años haciendo interpretación de canciones, sin pensar en escribir, fue justamente por Mercedes Sosa, mi ídolo absoluto y fundamental”, expresó el ícono del folklore sobre “La Negra”. Y sumó: “Y por ella es que empiezo a tener una conexión con la música. Por ella es que quiero expresarme a través del canto y es que yo entendía que uno podía hacer una carrera entera sin escribir ninguna canción”.