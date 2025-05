La confesión de Abel Pintos que sacudió al ambiente del folklore: "No daba para más"

Qué confesó el artista de 41 años en pleno lanzamiento de su disco Gracias a la vida.

Abel Pintos es uno de los artistas más influyentes de la música popular en Argentina y viene de tener una intensa vorágine de actividades, ya que lanzó su reciente disco Gracias a la vida. En este marco, el cantante de 41 años realizó una inesperada confesión ligada a su extensa carrera y sacudió al ambiente del folklore.

Sin dudas que hay muchos artistas argentinos del mundo del folklore y la música popular que marcaron un precedente a lo largo de estos años. Uno de ellos es Abel Pintos, cuya carrera comenzó cuando tenía tan solo 13 años y cosechó éxitos a través de sus canciones que siguen inmortalizadas en su público fiel, y más aún tras el lanzamiento de su nuevo álbum Gracias a la vida.

Abel Pintos con Luciano Pereyra en uno de los shows que dieron en 2024.

Es en este contexto que el cantante de 41 años brindó una entrevista para repasar el proceso de este nuevo proyecto. "Shakira cuando hace esta canción que todos conocemos habla de una ruptura de una relación con alguien más", comenzó diciendo en diálogo con Billboard sobre el tema No de la cantante colombiana, que la reversionó en su nuevo disco. "La escucho, me encanta, me parece espectacular. Y hace unos años atrás yo tuve que romper conmigo mismo", añadió.

"Entonces cuando revisité esa lista dije 'claro, es curioso porque yo rompí conmigo, no con alguien más cuando No se hizo carne en mi", reveló Abel. "Entonces la grabé por eso y cada vez que la canto pienso en aquel momento, hoy, al diario del lunes, lo feliz que fue cuando rompí conmigo porque ya no daba para más", concluyó el artista

El día en que Abel Pintos y La Sole hicieron un descargo con el temporal en Bahía Blanca

Todo el país estuvo conmocionado por el temporal que azotó a Bahía Blanca en marzo por las intensas lluvias y tormentas. Es por eso que en este contexto, Abel Pintos y "La Sole" decidieron alzar la voz y utilizaron sus redes sociales para brindar un mensaje de contención para los habitantes de la localidad.

"Es muy duro lo que está pasando en Bahía. La tristeza es imposible de explicar. Estamos y vamos a estar en todo lo que se pueda hacer para ayudarnos entre todos como lo hemos hecho siempre. Fuerzas a todos", expresó Abel con un mensaje cargado de emotividad ya que nació en esta localidad. Sumado a eso, el cantante de 40 años anunció la presencia de un stand en Olavarría y Bragado, donde se presentó poco tiempo después del temporal, con el objetivo de hacer una colecta y luego llevar todo a Bahía Blanca. Por su parte, Soledad Pastorutti también se lamentó por lo ocurrido en el distrito ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires. "Hola, paso por acá a dejarle un fuerte abrazo a mi querida gente de Bahía. Lamento mucho lo que está sucediendo y espero que entre todos podamos ayudar a salir adelante", indicó la cantante de 44 años a través de su cuenta de Twitter.