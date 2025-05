Lágrimas en el folklore por la confesión de Peteco Carabajal: "Yo me callaba"

Qué expuso Peteco Carabajal a través de una entrevista brindada recientemente.

Peteco Carabajal es uno de los mayores exponentes de la música popular argentina y en este 2025 viene teniendo una intensa agenda caracterizada por varios shows a lo largo del país. Sumado a eso, brindó una extensa entrevista donde repasó su carrera en el mundo del folklore y dejó una reflexión que causó emoción en este ambiente.

En el folklore hay muchos artistas que hicieron historia a lo largo de estos años. El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Los Manseros Santiagueños, José Larralde y Atahualpa Yupanqui, son algunos de los músicos argentinos de renombre. Peteco Carabajal es otra figura muy respetada en el ambiente, y en una reciente entrevista, profundizó en torno a algunos detalles de su carrera y el vínculo que forjó con colegas.

El artista de 68 años es uno de los máximos exponentes del género.

"Yo soy alguien que con mucho miedo me largo a la incertidumbre", dijo Peteco en diálogo con Patio de Artistas. "Yo me callaba, observaba, absorbía, y en un momento dado empezó a salir todo ese bagaje de aprendizaje de mucha gente, de muchas ideas", añadió el artista de 68 años sobre su desarrollo como artista.

"Me acuerdo que allá por los siete años de alguna manera lo sorprendía a mi viejo porque sacaba cosas que él no me enseñaba. Sacaba punteos de chacareras y esas cosas, y se las hacía escuchar y él se sorprendía", reveló refiriéndose a la etapa de su niñez. La carrera de Peteco Carabajal comenzó en 1974 de manera oficial, pero siempre estuvo ligado al folklore desde la escucha y el aprendizaje, como contó anteriormente.

El vínculo de Peteco Carabajal con otros artistas del folklore argentino

"Tuve compañeros muy importantes: El Chango Farías Gómez te quemaba la cabeza. Entonces con él aprendí muchísimo", dijo. "León Gieco, Mercedes... gente muy fuerte que han aguantado y han pasado por cosas muy fuertes. Todo ese tiempo que estaba con ellos y que yo no hablaba, pero iba absorbiendo, hoy en día lo pongo en práctica. Es como honrarlos también", sostuvo.

Al mismo tiempo, Peteco profundizó en torno a su relación con Mercedes Sosa, una de las cantoras más importantes de la música en Argentina. "Ha sido muy importante para mí. Muy importante en mi vida, grabándome temas, cantando canciones mías, hablando de mí, haciendo giras, dándome trabajo, dándome consejos, cariño, amor...", recordó el multiinstrumentista.

Por qué estuvieron juntos Peteco Carabajal y Julia Zenko

Tanto Peteco Carabajal como Julia Zenko son dos artistas que trascendieron generaciones a través de sus canciones con un estilo muy marcado en su enfoque musical. Por el lado del multiinstrumentista de 68 años, causó sensación en el mundo del folklore con discos como Memoria de amor y El Baile; mientras que la cantante, que tiene 66, brilló mediante la balada romántica e incluso explorando el folklore, como su colega; y el tango, dos estilos tradicionales de la Argentina. Con las alas del alma, La rosa y Yo soy María son algunas de sus canciones más famosas.

En la jornada del martes 25 de marzo, se mostraron en un estudio de grabación y anunciaron una colaboración juntos. "Gracias Julia Zenko por venir a compartir Legado Popular con nosotros. Y hacernos emocionar hasta las lágrimas", expresó Peteco en su cuenta oficial de Instagram sobre la participación de la cantante en su nuevo álbum.