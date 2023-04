Martín Bossi recordó su affaire con Pilar Smith y contó un desopilante dato: "Comimos"

El humorista dio a conocer el fin de semana alocado que pasó junto a la periodista. Martín Bossi y Pilar Smith fueron pareja hace décadas.

Martín Bossi dio a conocer que salió con Pilar Smith durante un corto lapso de tiempo hace décadas y reveló una anécdota vivida en un fin de semana en el que viajaron a la Costa Argentina. El humorista recalcó que aún tiene sentimientos positivos hacia la periodista de Telefe.

"¿Amantes? La adoro, la quiero mucho y aparte es una gran amiga con códigos enormes. Siempre habla bien de mí y yo de ella. La conozco hace 20 años y fuimos una vez a Santa Teresita, un fin de semana, de la mano por ahí y comimos alfajores. Ella está en pareja ahora”, comenzó su descargo Bossi en diálogo con Gossip, el ciclo de espectáculos del canal NET TV.

Pilar Smith es parte del mencionado ciclo y, cuando volvieron al piso después de pasar el tape con la nota de Bossi, reveló: "Ya estamos llegando al final del programa. Sí, estuve. Me llevó un fin de semana de invierno a la costa. Fuimos a Santa Teresita. Había viento y fuimos a pasear a Las Toninas, hacía mucho frío, viento, temporal y me regaló un imán de esos que cambian de color según el tiempo. No recuerdo qué figura pero me parece que era un lobo de mar, compramos alfajores y volvimos. La verdad es que fue un paseo hermoso con él porque es mi amigo y la pasamos re bien, comimos lisa y la pasamos muy bien".

Fuerte revelación de Marixa Balli sobre su relación con Martín Bossi

El humorista y la diseñadora de moda fueron pareja a principios de los 2000 y, en diálogo con Yanina Latorre y Ángel de Brito en LAM, Marixa dio detalles insólitos sobre ese vínculo.

Yanina Latorre: ¿Bailaban la cachaca desnudos?

Marixa: Pero escuchame, la cachaca es el ritmo del amor. Baila muy bien y es muy ágil. Es divino, muy divertido. Pero me molestaba mucho hablar conmigo misma, me imitaba todo el tiempo

Ángel de Brito: ¿Mientras tenían sexo te imitaba?

Marixa: Yo no hablo de mi vida privada

La dueña de la marca de indumentaria Xurama aseguró que conoció a Bossi en el reality show Bailando por un sueño. "Me empezó a seguir caracterizado de Mauricio Macri, me causaba mucha gracia", relató Balli. Marcela Tauro estaba presente en el estudio de televisión como invitada y sacó cuentas con los datos que ofreció la bailarina, por lo que concluyó que el romance habría sido en 2006.