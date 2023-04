La mamá de Martín Bossi a los besos con Benjamín Vicuña

La mamá del comediante y el actor Benjamín Vicuña protagonizaron un divertido video que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Martín Bossi recibió una visita especial en su nuevo show y su mamá, "La Kela", quedó encandilada: se trata de Benjamín Vicuña, galán chileno que fue seducido con una propuesta amorosa hecha por el comediante que salió de ShowMatch. "Necesito que cumplas y te quiero decir papá", remarcó Bossi ante la mirada de su colega.

En un video que se viralizó en redes sociales pudo verse el encuentro de Bossi y su mamá con Vicuña, que fue a ver al showman en Bossi Live Comedy, su nuevo espectáculo en el Teatro Astral, y las cámaras registraron el picante intercambio entre las figuras. "Mucho gusto. La felicito por el talento de su hijo, impresionante", se lo oye decir al ex de "La China" Suárez a la madre de Martín Bossi luego de darle un beso en el cachete.

En ese momento, Bossi irrumpió la charla para proponerle al actor: "Quería, de alguna manera, ubicar a mi mamá y sé que estás soltero". "Yo estoy preparado", sostuvo Vicuña. En tono jocoso, el comediante le advirtió: "No seas travieso. Yo necesito que cumplas y te quiero decir 'papá'".

"Seremos una familia", dictaminó Vicuña antes de que Bossi proclame: "Queríamos aclarar, para que no haya más dudas, que la Kela está con Benja, él es mi papá. Martín Vicuña". El divertido momento culminó con risas y fotos de Bossi, su mamá y Benjamín Vicuña. El espectáculo de Bossi puede disfrutarse de jueves a domingos en la reconocida sala de la Avenida Corrientes.

Martín Bossi decidió hablar en vivo sobre su sexualidad: "¿Me vas a juzgar?"

Martín Bossi decidió hacer público un dato sobre su sexualidad. El comediante, quien estrenó hace pocos días Bossi Live Comedy en el Teatro Astral, habló sin tapujos sobre uno de los temas que no muchas personas se animan a tratar frente a las cámaras.

“A mí ya me dejan de decir ‘mujeriego’. que era algo que me molestaba mucho. Porque si nos vamos a deconstruir, ¿me vas a juzgar por ser libre? ¿por haber disfrutado de la sexualidad que Dios me regaló y la que elijo cada día de mi vida?¿qué me vas a acusar de eso? Pero se cortó eso, y me parecía exponer a las personas que elijen estar conmigo”, expresó Martín Bossi.

En diálogo con República Z, Bossi continuó: "A partir de los 38, 39 tuve como un ACV espiritual y decidí ir al frente como loco y he tenido parejas de muchos años donde yo estaba con otras personas que no eran ellas y era fiel, porque el pacto era ese. No es amor ni pareja abierta, es decir lo que no se dice. Es de lo que yo veo en la sociedad que el 85% (NdeR: la mayoría) no se anima, y no es ser libre, es decirte lo que yo antes hacía por atrás. Yo celebro mi sexualidad, e insisto, si yo mañana me enamoro de una jirafa voy a ser jirafasexual y está todo bien”.