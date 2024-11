Ilusión en Boca por lo que dijo Oriana Sabatini de Paulo Dybala y Leandro Paredes: "Va a ir"

Ilusión en Boca por lo que dijo Oriana de Dybala y Paredes: "Va a ir"

Oriana Sabatini habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue a Boca Juniors e ilusionó al pueblo "Xeneize". La actriz y cantante argentina dijo presente en el ciclo Sería increíble del canal de YouTube OLGA, donde hizo referencia a las chances que tiene la "Joya" de vestir la camiseta "Azul y Oro" junto a su amigo Leandro Paredes. Mientras se mantienen los rumores de que el volante central campeón del mundo con la Selección Argentina vuelva al club, ahora se suma el cordobés que se desempeña con él en Roma de Italia.

"Que venga a Boca, que está en un gran momento para venir. Si vos querés volver al país y Boca es el club más grande de la República Argentina", esbozó Eial Moldavsky dirigiéndose a Oriana. La esposa del exhombre de Instituto no dudó en responder y aclaró: "No quiero problemas con mí padre (Osvaldo es fanático de River), no quiero problemas familiares... Se habla porque Lea Paredes empezó a instalar la idea de que vuelvan los dos, yo re quiero volver a Argentina pero tampoco estoy para un quilombo familiar. Si su amigo quiere que (Paulo) vaya a Boca, va a ir con su amigo".

De esta manera, será sólo cuestión de tiempo para que tanto el mediocampista como el atacante que gritaron campeón en Qatar 2022 lleguen al club de la Ribera. Hasta el momento, el más cercano es Paredes, de quien crecieron las especulaciones para comienzos del 2025, lo que él mismo desmintió. De hecho, al igual que Dybala tiene contrato con la Roma hasta mediados de dicho año, por lo que todo indica que no se irá hasta entonces.

Leandro Paredes y Paulo Dybala tienen chances de llegar a Boca

Leandro Paredes le anunció la peor noticia a Riquelme

Leandro Paredes le confirmó la peor noticia al Boca Juniors de Juan Román Riquelme, que lo quiere como refuerzo para el primer mercado de pases del 2025. El mediocampista de la Selección Argentina, actualmente en AS Roma, anunció que continuará en el club italiano como mínimo hasta junio próximo, cuando vencerá su vínculo con la entidad europea. Antes de regresar a la capital italiana, el volante de 30 años declaró: "Voy a seguir en Roma hasta junio del 2025. Tengo un contrato y pienso cumplirlo". De esta manera, el fichaje de "Lea" por la institución que lo formó podría concretarse recién en julio próximo, directamente para el nuevo Mundial de Clubes en el que participará el equipo dirigido actualmente por Fernando Gago.

"La verdad que estoy en una ciudad increíble, en un club espectacular, así que veremos qué pasa...", contó Paredes ante los medios de comunicación en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Para terminar, el ex PSG se refirió a la ilusión de volver a sentirse titular en "La Loba" luego del reciente cambio de estratega, con la llegada del experimentado director técnico Claudio Ranieri.

Los números de Leandro Paredes con la camiseta de Boca Juniors

Partidos oficiales jugados : 31.

: 31. Goles : 5.

: 5. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Torneo Apertura 2011 y Copa Argentina 2012.

