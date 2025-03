Ganó un oro olímpico, le hizo un gol a Brasil en una final y es candidato en Rosario

Quién es el exfutbolista de la Selección Argentina que se presentó como candidato a concejal en Rosario.

El viernes pasado se definieron las candidaturas para las elecciones en Santa Fe que tendrán lugar el próximo 13 de abril. Entre los postulados para concejales en Rosario se encuentra un retirado futbolista que tuvo un destacado paso por la Selección Argentina: le anotó un gol a Brasil en una final de Copa América y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

César Delgado encabezará la lista de precandidatos a concejales en Rosario para la alianza Activemos, liderada por Marcelo Lewandowski, actual senador nacional y último candidato a gobernador de la provincia. El ex delantero surgido en Rosario Central y con paso por la 'Albiceleste' estará acompañado por otras personalidades vinculadas al mundo del fútbol como Bruno Carlovich, hijo del mítico Trinche, y Aldana Icardi, hermana de Mauro Icardi, quien actualmente juega para el Galatasaray de Turquía. "Decidí dar un nuevo paso en mi vida: voy a ser candidato a concejal de Rosario. Es momento de salir a jugar por la ciudad que me dio todo", expresó en sus redes sociales el pasado 7 de febrero.

El 'Chelito', que en los últimos meses estuvo recorriendo distintos clubes de barrio de la ciudad, ya había recibido la oferta para presentarse como elegible para el cargo por parte de Aldo Pedro Poy, leyenda del 'Canalla'. Si bien en aquel entonces la respuesta fue negativa, el oriundo de Las Flores reconsideró su decisión al escuchar sobre las necesidades de los chicos de su zona.

"Es un desafío muy lindo, una linda oportunidad. Rosario me dio todo, nací acá, soy de acá. Me impulsaron las ganas, el deseo de estar en un lugar en el que se puede hacer mucho con poco. Es para ayudar a la gente, a los barrios. Vengo de uno muy humilde y conozco bien lo que pasa. No tenía necesidad de estar acá, pero creo que puedo aportar algo. Es eso, no hay una fórmula. Es sentido común. No necesito vivir de la política, jugué al fútbol y tengo un buen pasar económico", declaró para el medio Cadena 3.

La trayectoria de César Delgado como futbolista profesional

Delgado debutó con Rosario Central en septiembre de 2001, en una goleada en condición de visitante por 4 a 0 frente a Huracán. Su excelente química con Luciano Figueroa, con quien tuvo recordadas actuaciones como la goleada por 7 a 2 frente a Boca Juniors (el 'Chelito' repartió cinco asistencias y metió un gol; Figueroa anotó cinco de los siete tantos), y su buen desempeño provocó su venta al Cruz Azul de México cuando tenía apenas 22 años.

En 2004, fue parte de la Selección Argentina Sub 23 que ganó el Preolímpico y, posteriormente, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Un mes antes, había sido convocado para la Copa América disputada en Perú: la 'Albiceleste' cayó por penales ante Brasil tras igualar 2 a 2 y Delgado, que había ingresado en el segundo tiempo, anotó el 2 a 1 parcial en el minuto 87 de partido.

En 2008, el atacante rosarino tuvo su primera experiencia en Europa en el Olympique de Lyon francés, club con el que ganó un torneo local y fue titular indiscutido. En 2011 regresó al fútbol mexicano para vestir la camiseta del Monterrey, en donde ganó dos Concachampions, y en 2015 regresó a Rosario Central. Tras dos años con el 'Canalla', finalizó su carrera como profesional en Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo que militaba por aquel entonces en la Primera C (cuarta categoría del fútbol argentino).

César Delgado regresó a Rosario Central en 2015 tras un último paso por el fútbol mexicano con la camiseta de Monterrey.

Las estadísticas de César Delgado en su carrera