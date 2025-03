Trabajadores protestaron en puente Rosario-Victoria a días del fin de la concesión: "500 familias perderán sus trabajos"

Desde Sutracovi alertaron que la finalización de la concesión producirá que "todos sus trabajadores" se queden sin empleo.

El próximo 8 de abril finaliza la concesión de varias rutas nacionales, entre ellas, la del puente Rosario-Victoria, y el Gobierno nacional no brinda indicios sobre el futuro de los puestos de trabajo. En total, son 500 los trabajadores afectados, que incluso podrían no recibir las indemnizaciones correspondientes. Desde el gremio de Trabajadores de Peaje de Santa Fe (Sutracovi) advierten que el "abandono" del presidente Javier Milei provocará que los usuarios se queden "sin servicios" hasta la próxima concesión.

En ese contexto, desde la mañana de este jueves, se realizó una jornada de protesta y visibilización en el peaje, y desde Sutracovi alertaron que las medidas se intensificarán. Además, alertaron que la finalización de la concesión producirá que "todos sus trabajadores" se queden sin empleo.

“La autoridad concedente habría confirmado que no habrá nuevas prórrogas, lo que implica el cese definitivo de la concesión y por lo tanto de las relaciones laborales para todos sus trabajadores”, indicó el Sutracovi en un comunicado. Actualmente, la concesión de esta vía que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos se encuentra en manos de la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa).

Leandro Bond, secretario general de Sutracovi, subrayó que a partir de ese día serán “son 500 familias las que perderán sus trabajos no solo en el puente Rosario Victoria, sino también en la ruta nacional 14 por un capricho del Gobierno nacional". El titular del gremio señaló que Nación “no quiere otorgar una prórroga en la concesión y no acepta que se firme una cláusula, que se firma cada vez que hay un cambió de concesión, para que se garantice la continuidad laboral de la gente. No se entiende por qué el gobierno no acepta otorgar la continuidad de los trabajadores”.

El representante de los trabajadores también se refirió a la posibilidad de que los empleados no sean indemnizados en caso de que la concesión no se renueve. "La empresa ya dijo que no tiene el dinero para las indemnizaciones. Le echa la culpa al estado porque no aumenta las tarifas. Ahora, dice que no tienen plata cuando la juntaron con pala durante estos años", advirtió.

En declaraciones a LT8, Bond subrayó: “A partir del 9 de abril la ruta quedará a la deriva, porque todavía no está terminado el pliego de la licitación. El pliego estará terminado entre septiembre y octubre, al decir de Vialidad Nacional. Para nosotros, no estará listo ni para el año que viene. ¿Quién va a controlar el peaje?. ¿Quién va a controlar la ruta?. El viernes pasado hubo un accidente muy grave y el tránsito estuvo cortado tres horas gracias a la gente que trabaja acá".

En ese sentido, apuntó contra la gestión libertaria y la desidia en infraestructura: "El Gobierno dice que se hará cargo Vialidad Nacional y los compañeros de Vialidad no tienen nada de información. Entonces, con qué personal se harán cargo del peaje. Vialidad no tiene asfalto, ni aceite para los móviles", agregó Bond.

Actualmente, la concesión de esta vía que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos se encuentra en manos de la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa).

Funcionarios de Milei no fueron a Diputados ante los reclamos por el ajuste en Vialidad Nacional

Este miércoles, funcionarios del gobierno de Milei se ausentaron a una reunión clave de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación que recibió al Sindicato de Trabajadores Viales y Afines para que exponga acerca de la crítica situación del sector ante el ajuste. El Secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine, y el Administrador General de la DNV, Ing. Marcelo Campoy, iban a exponer en la Comisión, pero decidieron no dar la cara.

En contraposición, la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, denunció que hay 1.500 puestos de trabajo que corren riesgo y manifestó que “los funcionarios de Milei no vinieron a dar la cara a Diputados porque no tienen respuestas".

"Lo único que quieren es destruir Vialidad Nacional, sin obras o mantenimiento”, apuntó sobre la gestión del administrador general de la DNV, Marcelo Campoy, quien fue invitado pero no asistió. “Un papelón que demuestra que está dibujado y que la orden del gobierno no es debatir sino destruir instituciones que funcionan como la DNV, están contra los ciudadanos, son de lo peor”, disparó.

En su discurso, Aleñá destacó:“Lamento enormemente que no haya tenido la valentía de estar presente acá”. En ese sentido, agregó que “Campoy es cómplice de la malversación de fondos que ha hecho el gobierno con la plata que nos corresponde, que nos deben 340 mil millones de pesos de presupuesto del año 2024 y que no se asusta de que no le manden ni un peso de eso”.

Por otro lado, la dirigente gremial afirmó que “están hablando desde un inicio de 1500 trabajadores para despedir de los 5200 que somos” para los “40 mil kilómetros de la red para hacer mantenimiento que tenemos”. En ese sentido, aseguró que “está todo ligado: el desfinanciamiento, decir que van a sacar el decreto ley 505 que da origen a Vialidad, decirnos que nos van a transformar en otro organismo en el que no saben qué vamos a hacer, que no podemos tener paritarias y que ni Obras Públicas ni Vialidad nos contestan las notas que presentamos”.