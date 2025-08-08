Adiós a la parrilla pesada: cociná fácil en tus viajes con este invento

Plegable y liviana, ocupa menos espacio que una parrilla común.

La pasión por la aventura y el contacto con la naturaleza encontró un aliado perfecto en FireNest, una cocina portátil que ya despertó millones de consultas alrededor del mundo. Su diseño compacto y funcionalidad profesional facilitaron la vida de quienes disfrutan cocinar al aire libre.

Este dispositivo modular y plegable está fabricado en titanio, un material liviano y resistente, que permite desplegarlo en segundos para preparar comidas con cuatro tipos de cocción: dorar, asar, hervir y hacerlo a fuego abierto. Además, su versatilidad se potencia al ser compatible con distintos combustibles, como alcohol sólido, carbón o madera seca.

El sistema de armado es simple: con solo desplegar los paneles laterales y colocar el marco superior junto a una de sus tres placas de cocción, cualquier usuario puede armarlo sin complicaciones. A su vez, quienes lo deseen pueden conectar varias unidades para ampliar la superficie de cocción, ideal para grupos más grandes o preparaciones variadas.

FireNest no solo conquistó a los aventureros, sino también a inversores y usuarios que apoyaron su desarrollo a través de plataformas de financiamiento colectivo, recaudando millones de dólares antes de su lanzamiento oficial. Esto aceleró su popularización y convirtió a este producto en un éxito global.

Para quienes quieran hacerse con esta innovación, FireNest está disponible en Kickstarter con un precio promocional de lanzamiento de 59 dólares. Se espera que su precio al público general ronde los 99 dólares, manteniendo una relación calidad-precio muy atractiva para el turismo y la vida al aire libre.

En definitiva, FireNest ofrece una solución práctica, profesional y adaptable para cocinar en cualquier lugar, combinando portabilidad y eficiencia. Sin dudas, una herramienta que cambiará la experiencia culinaria de quienes disfrutan del campo y la aventura.

No necesita gas: funciona con leña, alcohol o carbón.

Consejos esenciales para tu próxima aventura de camping

Elección del lugar: investigá previamente las condiciones del terreno y las regulaciones del camping. Buscá zonas planas, protegidas del viento y alejadas de ríos crecidos. Verificá si necesitás permisos especiales y siempre respetá las normas de conservación del ambiente natural. Equipamiento básico: llevá una carpa adecuada para la temporada, saco de dormir según el clima y colchón aislante. No olvides elementos clave como linterna frontal, botiquín de primeros auxilios, repelente de insectos y protector solar. La organización previa evita inconvenientes durante tu estadía. Alimentación práctica: optá por comidas fáciles de preparar y que no requieran refrigeración. FireNest es ideal para cocinar al aire libre, pero también podés llevar snacks energéticos, frutas deshidratadas y barras de cereal. Planificá las raciones para evitar desperdicios. Seguridad y respeto ambiental: informá a alguien sobre tu ruta y fecha de regreso. Apagá bien las fogatas, llevate toda la basura y evitá usar jabones en ríos. Recordá que dejar el lugar mejor de cómo lo encontraste garantiza que otros también puedan disfrutarlo.