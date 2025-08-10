Tragedia en Córdoba: un nene de 10 años y un hombre murieron en el incendio de una vivienda rural

Una tragedia sacudió a la zona rural de Villa del Rosario, ubicada en el departamento de Río Segundo. En la madrugada de este domingo, un tronco desató un incendio en una vivienda y dejó un saldo fatal de dos muertos: un nene de 10 años y un hombre de 48.

En el contexto de las bajas temperaturas que transita la provincia de Córdoba, esta familia decidió utilizar el fuego para calentar el ambiente cerca de las 5.30. Según reveló una de las sobrevivientes al medio El Doce, la familia usó un leño para prender un pequeño fogón, pero el pedazo de madera se cayó al piso y desató llamas en el instante.

El abuelo fue el primero en reaccionar ante las llamas. En medio de la desesperación y mientras llegaban agentes de la Policía, el anciano logró evacuar a dos menores de 15 y 7 años, así como también a una mujer de 43. Los menores fueron trasladados junto a otra sobreviviente a un hospital local: los evacuados presentan quemaduras de distinta consideración, aunque lograron sobrevivir y están fuera de peligro. Por la gravedad, la mujer de 43 fue derivada al Instituto del Quemado en la ciudad de Córdoba. También se hallaban en la vivienda otras tres personas que no sufrieron heridas graves.

En tanto, las víctimas fueron rescatadas desde el interior de la casa y les hicieron las maniobras de RCP para salvarlos. Tras una leve estabilización, los llevaron a un centro de salud donde finalmente murieron. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y efectivos de la Departamental Río Segundo para controlar el fuego y asistir a los damnificados.

Tragedia en Bariloche: una pareja murió por un incendio en su casa

Otro episodio trágico similar tuvo lugar este domingo, pero cerca del centro de Bariloche. El incidente se registró en una casa ubicada sobre calle Otto Goedecke 1146, entre Vilcapugio y Yatasto. Alrededor de las 5.30, una pareja quedó cercada por las llamas y no pudo escapar. Ambos murieron en el lugar.

Al menos seis dotaciones de bomberos trabajaron a destajo durante esta madrugada para apagar al fuego que tomó toda la vivienda de dos pisos. Aún se desconoce el motivo que generó la tragedia. Los agentes remarcaron como sorpresivo la rapidez que tuvieron las llamas para tomar todo el lugar.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se indicó que intervienen en la investigación los fiscales Marcos Sosa Lukman e Inti Isla, para determinar si hubo negligencia o signos de criminalidad. "Se dispuso que los cuerpos de las víctimas fatales sean trasladados a la morgue para la realización de la autopsia", informaron desde el MPF y no se dio a conocer aún la identidad de las víctimas.

Algunos testimonios recogidos por La Mañana de Neuquén confirmaron que, cuando se desató el incendio, una sola persona estaba dentro de la casa. La otra ingresó intentando sacar a la que estaba durmiendo y había quedado atrapada por el fuego.