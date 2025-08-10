Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 10 de agosto

El domingo se mantendrá sin nubosidad ni precipitaciones, con una probabilidad de lluvia del 0 %

El clima en Córdoba mantiene su estabilidad durante este fin de semana, con condiciones ideales para disfrutar al aire libre. Las temperaturas experimentarán un leve ascenso y no se esperan lluvias, lo que marca una continuidad en el patrón meteorológico de los últimos días. A continuación, el detalle del pronóstico del tiempo.

Jornada con cielo despejado y sin lluvias

El pronóstico del tiempo para este domingo 10 de agosto anticipa un día completamente despejado, sin presencia de nubosidad y con un 0 % de probabilidad de lluvias. Esta condición será constante a lo largo de toda la jornada, tanto en la mañana como en la tarde, lo que garantiza una atmósfera seca y estable.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad estimada en 6 km/h, contribuyendo a mantener una sensación térmica agradable y sin variaciones bruscas. Estas características convierten al domingo en una jornada ideal para la realización de actividades recreativas al aire libre.

Temperaturas en ascenso y ambiente templado

Una de las novedades del clima en Córdoba para este domingo es el ascenso en las temperaturas. La mínima se ubicará en torno a los 7 °C durante la madrugada y las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 22 °C por la tarde.

Este aumento térmico respecto a jornadas anteriores marcará un ambiente fresco a templado, especialmente en el tramo central del día. El cielo despejado y el sol presente durante gran parte de la jornada permitirán disfrutar de una sensación térmica más confortable.

Clima seco y sin cambios bruscos

Se prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 22 °C, con ambiente templado especialmente por la tarde

Además del aumento de la temperatura, se destaca la continuidad de un patrón seco y estable en la atmósfera. No se prevén lluvias ni fenómenos meteorológicos adversos, y la humedad se mantendrá en niveles bajos. Esto favorece una mayor visibilidad y un entorno despejado durante todo el día.

Estas condiciones responden a un sistema de alta presión que continúa afectando la región central del país, generando estabilidad en el clima y favoreciendo jornadas soleadas, sin nubosidad y con temperaturas moderadas.

Perspectivas para el inicio de la semana

El comienzo de la semana podría continuar con condiciones similares, aunque se sugiere prestar atención a la evolución de los informes oficiales. El comportamiento del clima en Córdoba durante los próximos días dependerá del posible ingreso de masas de aire frío desde el sur, aunque por el momento no se esperan descensos bruscos de temperatura.