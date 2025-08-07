Las temperaturas mínimas cayeron notablemente y en muchas localidades los valores cayeron por debajo del promedio habitual para esta época.

El refuerzo del aire frío se hizo sentir este jueves en el centro y norte de la Argentina con un marcado descenso de temperaturas, sensación que también llegó a países vecinos como Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. De todas maneras, la condiciones de estabilidad atmosférica dominarán gran parte del territorio nacional.

Además, se prevé escasa nubosidad, lo que contribuye a un mayor enfriamiento, especialmente durante las noches y madrugadas. En lo que respecta a la circulación del viento (rotando al sur), será el acompañante principal de la irrupción de aire frío que vive el centro y norte del país en estos momentos.

Tal como sucedió este jueves, las temperaturas mínimas cayeron notablemente y en muchas localidades los valores cayeron por debajo del promedio habitual para esta época. La recuperación de las térmicas comenzaría a partir del fin de semana. Por otro lado, la ausencia de humedad también es otra condición destacada por estos días.

Todas estas fluctuaciones en las condiciones del tiempo y temperaturas es típica de gasto, dado que nos encontramos en transición hacia la primavera.

Pronóstico del tiempo: ¿hasta cuándo se queda el frío?

Hasta el viernes el ingreso de aire frío se hará sentir con fuerza en la franja central y norte del país. El viento del sur reforzará las condiciones de estabilidad y fomentará un marcado descenso térmico.

El norte argentino también se ve afectado por estas condiciones con temperaturas inusualmente bajas para agosto. Este impacto también será más notorio en zonas como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y norte de Santa Fe, donde la amplitud térmica tenderá a incrementarse, con mañanas frías y tardes apenas templadas.

¿Habrá lluvia en los próximos días?

Mientras que las precipitaciones estarán ausentes en todo el país durante los próximos días, pero habrá algunas excepciones como en áreas cordilleranas. Hacia el viernes, las lluvias aisladas podrían extenderse hacia sectores de San Juan y del norte de Mendoza. Pero en el resto del país no se esperan lloviznas, lluvias ni chaparrones.

De todas maneras, la única zona con chances de inestabilidad es el sector costero de Uruguay, donde el ingreso de humedad desde el este podría provocar lluvias aisladas durante la mañana del viernes.

Pronóstico del fin de semana: ¿Cómo estará el clima?

De cara al fin de semana, la rotación del viento al sector norte marcará un cambio gradual, lo que facilitará una leve recuperación de las temperaturas, pero no llegarán a valores muy elevados. La atmósfera seguirá dominada por condiciones estables, con baja humedad y sin lluvias a la vista.