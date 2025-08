Incendio en Almagro: murió calcinada una mujer de 91 años

La cuadra donde se produjo el incendio esta mañana.

Una mujer de 91 años murió este sábado por la mañana al quedar atrapada en un incendio que se desató en su departamento, ubicado en un edificio de la calle Yatay, a pocos metros de la Avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Almagro. El episodio fue denunciado por vecinos que consiguieron alertar al SAME y al personal de bomberos.

El fuego empezó en el primer piso, donde vivía la víctima, y rápidamente generó una densa humareda que se expandió por el edificio. La mujer apareció finalmente calcinada dentro de su vivienda, según confirmó el director del SAME, Alberto Crescenti, quien detalló que el incendio provocó además una gran cantidad de personas afectadas por inhalación de humo. "Lamentablemente tenemos una persona fallecida. Es una mujer mayor, de aproximadamente 91 años", explicó Crescenti en declaraciones televisivas.

Respecto a los sobrevivientes afectados, el SAME contabilizó un total de 24 personas que debieron ser asistidas por el servicio de salud. Cuatro de ellas debieron ser trasladadas a distintos hospitales porteños. "Hemos atendido un total de 24 pacientes oxigenándolos en las ambulancias del SAME", informó Crescenti. Además, explicó que incluso el SAME Aéreo fue activado por precaución.

Las razones del incendio: qué fue lo que lo provocó

En un primer momento se creyó que las llamas se habían originado en el quinto piso, pero después se confirmó que el foco inicial del fuego estaba en el departamento del primer piso donde vivía la mujer fallecida. El encargado del edificio fue quien primero notó el humo durante su recorrido matutino.

"Yo tengo la llave del departamento porque solía asistirla con sus comidas. Cuando abrí la puerta encontré un humo muy denso y negro, y aunque tenía un matafuegos en la mano no pude hacer nada, era imposible entrar", relató el encargado a C5N.

El alerta fue dado rápidamente a través del sistema 911, lo que permitió la llegada temprana de los equipos de emergencia. Según explicó el propio Crescenti, se activó el Sistema Integrador de Salud Pública y se emitieron alertas rojas que aceleraron la llegada de ambulancias y bomberos a la zona. "Como ven, fueron puestos en marcha todos los recursos disponibles para una situación de esta magnitud", afirmó.

Ahora mismo las autoridades están trabajando para determinar las causas exactas del incendio. El personal de Bomberos de la Ciudad y peritos especializados realizan peritajes en el lugar. Mientras tanto, vecinos del edificio fueron evacuados de manera preventiva y se encuentran fuera de peligro, aunque muchos sufrieron cuadros leves por la inhalación de humo.

La investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°6, que ya tomó declaraciones a testigos y dispuso medidas para avanzar en la reconstrucción del hecho.