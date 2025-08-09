No dejan de llorar: en Francia hicieron otro papelón con Dibu Martínez

Papelón en Francia con el Dibu Martínez en el Aston Villa

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a Francia en la previa del inicio de una nueva temporada en la Premier League con el Aston Villa y los hinchas locales protagonizaron otro papelón para con el arquero campeón de todo con la Selección Argentina. Como es habitual en cada oportunidad que el marplatense visita el país europeo, los simpatizantes todavía no perdonan los penales atajados, sus bailes y mucho menos que haya ganado el trofeo más importante con la "Albiceleste" en Qatar 2022. De esta manera, otra vez se hicieron sentir contra el guardameta del equipo inglés.

En el marco de un cruce amistoso preparatorio para lo que será la vuelta del fútbol en Inglaterra, el elenco "Villano" visitó al Olympique de Marsella de Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leonardo Balerdi pero no le fue nada bien. Los dueños de casa ganaron por 3 a 1 ante los de Unai Emery y se perfilan como candidatos para quedarse con una nueva edición de la Ligue 1. Sin embargo, el fútbol quedó en segundo plano principalmente antes de que arranque este cotejo y más aún cuando apareció "Dibu" Martínez en escena.

La reacción de los hinchas contra el Dibu Martínez en Francia

El arquero de la Selección Argentina ni siquiera fue titular o sumó minutos en cancha en este compromiso ya que su compañero Marco Bizot estuvo bajo los tres palos en el equipo donde también fue titular Emiliano Buendía. Igualmente, el portero apareció en la pantalla gigante del estadio y rápidamente los hinchas comenzaron a atacarlo tanto con silbidos como con abucheos. Fiel a su estilo, al marplatense no le importó la situación y continuó con normalidad dialogando con sus compañeros en el banco de suplentes.

Por supuesto, no es la primera vez que desde la final del Mundial de Qatar 2022 en adelante el guardameta es el más apuntado por los fanáticos galos. Esta situación también se dio en otros momentos como en 2024 cuando enfrentó tanto al Mónaco como al Paris Saint Germain por la Champions -con la bandera argentina teñida en su pelo, pero también en 2023 cuando el conjunto inglés eliminó al Lille de la UEFA Europa League con él como figura en los penales. En dicha ocasión, celebró con un baile que derivó en el enojo de los rivales.

Los números del Dibu Martínez en el Aston Villa

Partidos jugados : 212.

: 212. Goles recibidos : 256.

: 256. Vallas invictas : 70.

: 70. Títulos: no consiguió.

