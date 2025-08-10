Gonzalo Pineda renuncia como DT de Atlas en México

CIUDAD DE MÉXICO, 10 ago - Gonzalo Pineda renunció el domingo como director técnico del Atlas, un día después de que el club fuera goleado en casa por Pachuca en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

Los "Rojinegros" del Atlas sufrieron el sábado su segunda derrota del torneo en cuatro jornadas tras perder 3-0 ante los "Tuzos" de Pachuca.

"Gonzalo Pineda ha dejado de ser el director técnico del primer equipo varonil de Atlas tras presentar su renuncia a la directiva. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento", informó el club mexicano en un comunicado.

Pineda, de 42 años, fue nombrado director técnico del Atlas en diciembre de 2024, y al frente de los "Rojinegros" registró cinco triunfos, siete empates y 12 derrotas en todas las competencias.

El estratega deja al Atlas en el décimo lugar del torneo Apertura con cuatro puntos obtenidos tras un triunfo, un empate y dos derrotas.

"El Comité Deportivo ha iniciado el proceso para designar al nuevo estratega, con el firme objetivo de potenciar al máximo a nuestra plantilla", agregó Atlas.

El próximo compromiso del club será el 17 de agosto cuando visite a Querétaro en la quinta jornada del torneo Apertura.

Con información de Reuters